快照鏡子從「人中」看運勢！人中長多福氣 這款走老運晚年發達
鼻子與上唇之間的直溝就是「人中」，在面相中，人中又稱「壽堂」、「子庭」，可從人中的長短、寬窄、深淺與曲直狀態，看出一個人壽命的長短、子女多寡、貧富貴賤等。命理網站旺好運分享，五種人中狀態，快伸出手指量量看，你的人中符合哪一種。
一般說來，人中深代表多子多福，人中越長，壽命越長，但人中的狀態也會隨著年紀有所改變。好的人中狀態，最好是長、深、呈現上窄下寬，表示個性忠厚，生命力強盛，身體的生育能力強盛，子嗣多，且個個健康。
五種人中狀態：
▎人中長
將食指橫放於人中，若超過手指粗度的一指半就算是人中長。有人中長特徵的人，表示有能力、有福氣、有智慧，通常會成為極權極貴，人生順遂。
▎人中短
人中短的人做事較情緒化，個性拘謹怯懦，目光短淺，容易被別人的花言巧語所騙，身體多病，缺乏子孫運，晚年多孤寂。
▎人中上窄下寬
人中上窄下寬代表人生運勢是倒吃甘蔗，漸入佳境，越晚年就越發達。
▎人中上寬下窄
人中上寬下窄表示做事缺乏耐性，個性猶疑不決，容易虎頭蛇尾，雷聲大、雨點小。
▎人中上下狹窄而中央寬闊
人中上下狹窄而中央寬闊，一生的運勢就像坐雲霄飛車，忽上忽下，身體狀況亦大病不患、小病不斷。
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