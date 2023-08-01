「眼睛看哪裡」看穿性格！4種眼神不好惹離他們遠點

從一個人的眼神當中就能反映出部分的個性，因為眼神是把內心思維表現在外的一種神態。命理網站旺好運分享6種不同眼神，背後代表的意涵，而且兩者相互對應。例如，如果一個人過份的執著，表現強勢的態度，眼神也容易死盯著一事物不移開。如果常常做不得光的事的人，眼神總是飄來飄去閃來閃去，內心好像怕別人發現什麼。

第一種 眼神總是向下看

這類的人個性多猜疑，疑心病很重，個性也比較陰沈，是屬於愛玩弄陰謀論的陰險人。

第二種 眼神總是向上看

這類型的眼神也包含蛇眼、黑睛體都飄浮在上面，這類的人個性很自大，也很狂妄妄想，總是自以為是，嚴重的還會很無情。

第三種 眼神總是斜視看物

這類的人比較表裡不一，是屬於虛偽的人。

第四種 眼神出現鷹視的人

這種眼很銳利、眼神閃，這類人非常有觀察力，個性也常心存忌他人。

第五種 眼神狼顧的人

眼神總是會向右邊後視，或是左邊後視，總之這種眼神讓人看起來就有疑神疑鬼的狀態，這類型的人個性疑心病很重。

第六種 眼神常出現目光平直

這類人看事、看物、看人時都是正面視人，眼神平直不閃爍，代表為人正直，品德高尚。

有時候眼神是一瞬間的閃爍，要仔細觀察，才會發現對方的慣性第一直覺。以上六種眼神並非代表這人就長這樣，而是那零點幾秒鐘的第一反應，若你觀察入微，就會發現有所差異。

(聯合新聞網實習編輯彭嘉輝/整理)

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