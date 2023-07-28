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最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

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最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上常遇到喜歡勾心鬥角的人。圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
職場上常遇到喜歡勾心鬥角的人。圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

職場上有時會出現心機比較重的同事，可能會在別人背後「捅刀」，令人害怕。陸網《搜狐網》分析「最喜歡勾心鬥角玩心計」的三大星座，分別是天蠍座水瓶座、摩羯座。其中天蠍座會將心機用於對付敵人，也經常有鬼點子出現。水瓶座令人捉摸不定，玩起心機也不會讓人察覺。摩羯座則是善於偽裝，外人難以看出真正心思。

《搜狐網》指出，「最喜歡勾心鬥角玩心計」星座，第一個為天蠍座，天蠍座的人表面神秘高冷，內心也是頗具城府，他們控制欲強，但是對待朋友跟戀人很好，心機是用來對付敵人或是觸碰自己底線的外人。

天蠍座熱愛自由、嚮往知識、喜歡思考並追求刺激感，他們的鬼點子多，經常靈光乍現，特意思考反而想不出好點子，他們喜歡自然、隨意，屬於自己的終究是自己的，不會多加強求，反而是勇敢的直接面對，至於後遺症則到時再說。

第二個為水瓶座，水瓶座令人捉摸不定，有時對人熱情、有時冷漠，但又可以一本正經地說謊，其實內心很善良，雖然會很容易相信別人，但一旦玩起心機來，也不會被人察覺。

水瓶座的人機智理性、懂創新、觀察力強，能發現其他人遺忘的細節，他們知道自己要做什麼、想成為什麼樣的人，透露一股瀟灑隨性的氣息，即使身處危險下，他們也能及時冷靜下來，並以不急不慌的聰明才智讓自己脫困。

第三個為摩羯座，摩羯座善於偽裝，內心想法不輕易外露，外人難以揣測摩羯座內心，雖然他們很有心眼，但其實很善良，也不會輕易對人玩心機，他們的城府都是在被黑的過程中訓練出來的。

雖然外人會認為摩羯座很無趣、沒意思，但這其實是摩羯座的假象，他們喜歡假裝，尤其會在外人面前裝成一副高高在上的模樣，其實他們的聰明不輸雙子座，還可以運用在生活各方面，不過不同的是，摩羯座的小聰明只會讓自己或在意的人受益，對外人則是一概不管。

天蠍座 水瓶座 星座 職場

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