殺破狼週運勢／白羊拿高薪機會出現 獅子情感狀態紛亂

殺破狼2023年7月31日～8月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星與金錢宮位的天王星有良好連結，水星與火星齊聚工作宮位，會被別的單位以高薪挖角，目前正在交接狀態，十分忙碌。工作穩定的白羊座則是因為最近經常需要加班，領到不少額外的加給。

感情運方面，金星在戀愛宮位逆行，與前情人復合，雙方許多誤會都解開了。某些白羊座則是會邂逅一見鍾情的對象，很快就陷入熱戀中。然而在戀愛宮位的金星與太陽相位不良，此時也要當心遇到戀愛詐騙。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到在金錢宮位的木星影響，當心與人發生金錢糾紛，消費時也容易遇到不愉快的事件，同時不要介入他人情感問題中，容易公親變事主，甚至莫名其妙被朋友封鎖。

健康運方面，火星與水星齊聚健康宮位，工作時感到過勞，很想休長假休息。當心室內外溫差過大，或是病毒感染，造成呼吸系統發炎。這段時間當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，睡眠品質也較差，精神較為不適。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星脫離不良相位影響，會選擇較有挑戰性的旅遊方式，靠著意志力，征服想朝聖的景點。某些金牛座嘗試一個人旅行，感到前所未有的自由。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到命宮的木星影響，覺得在職場無法發揮所能，會辭掉現在的工作，尋求更適合自己的職務。工作穩定的金牛座，工作單位正在大幅整頓，目前的工作項目會有些微的變動。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到在人際關係宮位的土星影響，戀情有第三者介入，或是無意間發現對方的情感狀態不單純，使得你陷入天人交戰中。某些金牛座現在的戀情不被週遭的人看好，自己也開始對戀愛對象沒有信心了。

家宅運方面，金星在家宅宮位退行，相位不良，進入家宅宮位的太陽也受到木星影響。目前家宅重新整頓與裝修，必須緊盯進度。某些金牛座會決定回鄉工作，但已經不適應鄉下的生活了。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會獲得一筆理賠或是各種補償性的津貼。有投資習慣的雙子座，標的物指數回穩，長線可期，並可獲得一些股息。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，會結束在異地的工作，或是學業、打工渡假行程，返回家鄉展開新生活。在海外旅行的雙子座，則可能在外地認床，或是時差問題，旅行時精神狀況較為不濟。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，土星受到進入家宅宮位的水星影響，會因為工作環境的變動，必須搬家或離家，某些雙子座則是會辭職回鄉工作，或是承接家業。

感情運方面，木星與天王星齊聚在心靈宮位，相位皆不良，陷入不想為人所知的秘密戀情中，或是不倫的關係，一旦被發現，生活會面臨許多麻煩。某些雙子座的心情被暗戀的對象察覺，對方的態度變得冷淡，讓你感到心寒。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，被人借貸的金錢可全數討回。然而滿月受到木星影響，催討過程並不是太愉快。有投資習慣的巨蟹座，會在此時出脫掉一些比較不穩定的持股，獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，和情感對象的關係趨向穩定，雙方會有長遠一點的計畫。單身的巨蟹座，會對某個人產生莫名的佔有慾，才發現自己喜歡上他了。

本週須注意的部分

交通運方面，水星與火星齊聚交通宮位，駕駛車輛時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。須特別注意交通事故。即便走路或搭乘大眾運輸工具通勤，也要留意各種突發事故發生。

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，相位皆不良，有些白目的朋友會弄丟你重要的東西，或是在約定的時間放你鴿子，說話與行為不斷踩紅線，對他感到很困擾。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星脫離不良相位的影響，同時木星與天王星齊聚志業宮位，在工作領域可獨立作業，不受他人約束。某些獅子座創業有成，每天十分忙碌。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象鬧彆扭，甚至因此冷戰，當心被對方封鎖。金星在命宮退行，某些獅子座在舊愛與新歡之間難以抉擇，情感狀態較為紛亂。

金錢運方面，火星與水星齊聚在金錢宮位，同時水星受到財務宮位的土星影響，預期外的開銷特別多，有許多生活必需品在此時故障，需要換新。某些獅子座則是投資失利，辛苦存的血汗錢都套牢在投資市場，手上沒有現金。

健康運方面，在命宮的太陽受到志業宮位的木星以及滿月能量影響，工作較為過勞，注意心血管方面的疾病。本週容易吃壞肚子，腸胃不適，女性則要注意婦科方面的問題。金星在命宮逆行，陳年舊疾再度復發，需要好好調養。

處女座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，麻煩的案件正在收尾階段，很快就可以結束了。某些處女座則是會卸下一個職務，轉換到新的單位去，或是辭掉工作，暫時休養生息一陣子。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的水星受到感情宮位的土星影響，與情感對象溝通不良，甚至有些誤會，兩人的關係降至冰點。單身的處女座陷入無法說出口的祕密戀情中，情感受盡委屈。

健康運方面，火星與水星齊聚命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心病毒感染，引發呼吸道發炎，滿月發生在健康宮位，腸胃、消化系統較差，容易胃痛或拉肚子。女性須注意婦科方面的疾病。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與木星相位皆不良，遠行在外，水土不服，睡眠因時差影響，精神狀況不佳。海外旅行會因為各種突發因素，受困在當地，盤纏快用完，感到很焦慮。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人會默默幫你清償一些帳單，生活負擔減輕很多。某些天秤座會將閒置的土地或房地產出租出去，增加被動性收入。

人際關係方面，金星在人際關係宮位持續逆行，同時太陽亦在人際關係宮位行進，會有一些很久不見的老朋友此時聯絡你，找你聚餐。然而金星與太陽相位都不良，除了交際應酬方面的花費較多，有些人找你見面的動機可能不單純。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，曖昧對象有追求者公開表態，確定對方已經死會，只好放棄這段戀情。感情穩定的天秤座，會因為彼此交友的問題而吵架，使你夾在好友與戀人之間左右為難。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，土星受到水星影響，職場有些流言蜚語，讓你覺得心煩，很想離職，遠離是非。某些天秤座則是與上司或同事溝通不良，想說的話說不出口，眼睜睜看著事情走向失敗。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會嘗試自己一個人去旅遊，行程也不刻意規劃，反而感到無比自由。某些天蠍座會挑戰需要高度意志力才能完成的旅行，像是征服難度較高的山巒，或是徒步、騎行環島，從中獲得成就感。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與火星齊聚，交際應酬的邀約非常多，甚至一天要跑好幾攤。然而水星受到在戀愛宮位的土星影響，有些朋友似乎有意介紹相親對象，讓你覺得參加一些社交活動很尷尬。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不太好，家庭氣氛十分詭異。某些天蠍座的租約到期，必須在短時間搬家。或是因為工作所需，要搬到外地工作，目前正在打包行李。

工作運方面，太陽在志業宮位行進，同時金星在志業逆行，在職場受到上司器重，其實是要去收拾爛攤子，許多事務需要不斷來回修正，覺得麻煩。某些天蠍座則是會回到過去待過的單位工作。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，由於臨時的公務增加，可獲得額外的加給，不無小補。某些射手座的家人對你特別大方，會給你一些零用錢當生活費，或是請你吃飯。

學習運方面，滿月發生在學習、考試宮位，某個課程會在此時結業，可領到正式的證書，未來的工作因此受到加持。參加各項考試或資格認證的射手座，可獲得滿意的成績，塵埃落定。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，受到在遠行宮位的太陽與金星影響，上司需要你出差收拾爛攤子，到生活機能不方便的地方出差。某些射手座則是需要與外國客戶周旋，對方很難應付。

遠行運方面，金星在遠行宮位退行，到海外旅行的射手座，會遭受到不愉快的差別服務，卻投訴無門。某些射手座則是遇到突發狀況，一直受困在外地，無法回家。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時金星在財務宮位退行，分期付款的債務在此時清償，被虧欠的賠償、補助金終於落袋為安。某些摩羯座則是有報復性消費的行為，發洩先前生活捉襟見肘的缺憾。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星進入遠行宮位與火星齊聚，同時火星受到土星影響，遠行在外，會感受到不愉快的對待與服務，心情沒有放輕鬆，反而更為勞累。某些摩羯座被親朋好友託付購買太多東西，自己都無法盡情遊覽當地。

感情運方面，木星與天王星持續在戀愛、子女宮位行進，天王星受到逆行的金星影響，前任回頭聯繫，想討回以前被虧欠的債務，害你空歡喜一場。感情穩定的摩羯座有懷孕的跡象，或是收養了小動物，但孩子健康狀況不佳。

健康運方面，金星在疾厄宮位逆行，先前以為痊癒的疾病又再度復發，需要花很長的時間矯治。同在疾厄宮位的太陽，受到滿月影響，心血管與消化系統較弱，飲食不健康、作息不正常、服用任何藥物都可能引發心臟與腸胃不適。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，滿月發生在命宮，同時金星在感情宮位退行，會在新歡與舊愛之間作出抉擇，情感關係塵埃落定。某些水瓶座則是不想再有任何情感糾葛，會斷開許多先前清理不掉的情感關係，一個人比較自在。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，家中會操辦重要的喜事，有許多文件需要到公務機關處理。不過木星與天王星相位不良，對於很多繁文縟節感到不耐煩，必須有點耐心。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星、海王星齊聚金錢宮位，土星又受到財務宮位的火星影響，金錢總是入不敷出，有些債務不斷累積，經濟狀況越來越惡化。有投資習慣的水瓶座，不要有翻本的心態炒短線，會越賠越多。

健康運方面，火星與水星齊聚疾厄宮位，注意室內外溫差，或病毒感染，引發呼吸道發炎的問題。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，也容易罹患急性疾病，這段時間須特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在旅遊宮位的天王星有良好連結，好朋友會一起揪團，帶你去遊覽秘境，出遊十分愉快。某些雙魚座則是在旅行時認識志同道合的旅伴，有人同行比較不孤單。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位退行，同時在工作宮位的太陽受到滿月能量影響，光鮮亮麗的工作背後，處處充滿陷阱，每一步都如履薄冰。某些雙魚座工作不斷需要來回修正，覺得心煩，開始倦勤，有辭職的想法。

感情運方面，在感情宮位的水星受到命宮的土星影響，與情感對象冷戰中，溝通有障礙，已經有了分手的打算。感情穩定的雙魚座，有很多委屈有口難言，會思考能否繼續下去這段戀情。

健康運方面，金星在健康宮位逆行，同時在健康宮位的太陽受到滿月能量影響，老毛病舊疾復發，需要長期調養、治療。滿月期間情緒不佳，有抑鬱的傾向，並當心罹患腸胃與婦科方面的急性疾病。

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