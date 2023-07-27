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「最適合創業當老闆」三星座出爐！ 第一名領袖魅力無人可及

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座生來便有生意頭腦，適合自行創業當老闆。示意圖，圖片來源/ingimage
有些星座生來便有生意頭腦，適合自行創業當老闆。示意圖，圖片來源/ingimage

現今這個世代，人人都能創業，但要如何在各行各業中脫穎而出，也十分考驗創業者的能力，不只要有強大的創造力、從零開始的毅力、承擔風險的決心等，最重要的是將所有想法付諸行動的執行能力。據陸媒《搜狐網》的星座專欄表示，有一些星座天生就有適合自行創業當老闆的能力，可以在創業的道路上取得佳績，下面便來看看哪三大星座生來便有生意頭腦！

第三名：水瓶座

水瓶座擁有天馬行空的想像力及創造力，想法總是十分創新和前衛。在創業的道路上，他們以獨特的思維和靈感，勇敢嘗試新事物，開拓全新領域，同時推動公司發展創新，為公司帶來更多新的商業模式和產品創意。

第二名：摩羯座

摩羯座非常踏實及務實，他們重視細節和效率且目光長遠，因此在創業初期便能制定出詳細計畫和創業目標，並堅定地加以施行。而財務管理也是他們的專業領域，能以專業知識有效控制成本並管理資金，以此確保公司財務穩定在平均水平。

第一名：獅子座

獅子座領袖魅力十足，他們自信、果敢，有著比旁人強烈的事業心和野心，並且希望能在所處行業鶴立雞群。而獅子座的人有著優秀的領導力及決策力，往往能在緊要關頭挺身而出，為團隊做出最有利的決策，且不斷挑戰極限，努力鞭策自己，並成功超越自己。

而該網也表示，這三個星座的人因為有優秀的領導力、執行力和創新思維能力較適合創業當老闆，在創業的道路上往往能成就非凡。不過每個星座的優缺點各不相同，因此鼓勵創業者日後選擇創業時也應據自身實際情況來進行決斷，方能對症下藥，絕處逢生。

星座 老闆 創業

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