這些星座「你付出再多也追不到」！牡羊射手不愛被追、處女水瓶沒好感誰理你

明明很努力，但對方始終不心動，付出很多心力，為什麼還是沒辦法攻下他？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』省省吧！對你沒有感覺，你做再多都沒用，不會因為感動進入愛情的星座💓💓，請參考太陽、金星。

雙子座／感覺若還不到 絕對膽小鬼

雙子座是一個非常重感覺的星座，如果想要多了解你，他會開始蒐集資料，IG、臉書的動態都不放過，而且什麼話題都可以聊，但這不代表對你有意思，有時候只是朋友的好奇而已，在這種情況下，如果你拚命的付出，他們反而是會有負擔的，也會有愧疚感。

很多人以為雙子座進入愛情應該是很迅速的，但感覺對雙子座太重要了，他們更像膽小鬼。對你感覺沒有到的時候，就算你做再怎麼多，雖然還是有感動，同時也會有罪惡感，因為他們很不希望耽誤對方。其實看雙子座和你相處的態度，對你積不積極，就知道對你有沒有感覺囉。

天蠍座／你窮追猛打 容易造成反效果

天蠍座也是對感情非常主觀的星座，你拚命付出，他們也許會感動，但是他們非常清楚，感動、同情和真正的愛、喜歡是不相同的。但同時天蠍座談戀愛時也有理性的一面，清楚知道自己喜歡什麼、自己要什麼，在感情裡也不喜歡那種被勉強的感覺。

雖然天蠍座很享受被追求，但當你做得太過頭的時候，如果他們對你沒有感覺，將會渾身不自在，因為天蠍座寶寶一向不會浪費自己過多時間在不重要的人身上。你認為感動到他們，其實只要感覺不對，天蠍座是很反感的，就算追得再久，也很難追到手。

牡羊、射手／天生獵人 喜歡主動出擊

不論是面對感情還是友情，牡羊座和射手座是非常容易感動的，常常因此產生不同的感覺，通常來得也快，去得也快。如果今天只想要和你做好朋友，一起聊天、一起玩，你卻表現出很積極的追求方式，就會讓他們想要逃跑，最後只能換來一場空。他們會產生愧疚、罪惡感，但如果要進入感情，可能也無法維持太久。

牡羊座、射手座都是獵人型的星座，若對你有感覺，他們自己就會主動出擊、爭取，製造很多與你相處的機會。愛情本來就是他們的狩獵場，在追捕獵物過程中，即是最大的樂趣，因為自己送上門的，很快就會失去新鮮感。

想要獲得牡羊座、射手座的芳心，你必須要是可敬的對手，你的實力要跟他們相當。如果你太弱，很難讓他們提起興趣，以及滿足感情中的征服感，這對他們而言是非常重要且必要。雖然他們熱情如火，但是不要忘記也愛好自由，需要自己非常大的空間，為了你犧牲自由，除非是他們自己先喜歡你。

處女、水瓶／直覺派 對你有好感才撩得到

談戀愛偏向理智派的處女座跟水瓶座，非常相信自己的直覺，在剛開始時，他們就已經知道是把你當朋友，還是有機會成為另一半的人選。如果定位是一般的普通好朋友，就算積極付出、感動他們是沒有用的。

對於處女座、水瓶座來說，太熱烈的追求是會讓他們受不了的，他們沒有辦法在感情裡自己騙自己，也不會將就。一旦對你沒有感覺，就算你做了再多讓他們感動的事情，也不想和你開始、耽誤你。而且他們的防備心滿強的，有時候看起來好像很隨和的樣子，但是要走入內心是相當困難的。

如果處女座、水瓶座對你沒有感覺，你一直付出，反而會覺得意圖不軌，導致防備心也隨之加重。而他們還有一個非常大的共通點，在愛情方面比較偏向精神、心靈層面，除非他們感到兩人是相通的，不然話不投機半句多。當你們還沒有熟到一個程度時，千萬不要輕舉妄動，如果表現太多太親密的行為，他們絕對會把你打入萬丈深淵。

很多人會覺得處女座、水瓶座很難追，基本上是因為對你沒有感覺，只要感覺對，他們是一聊就上鉤的類型。其實要看對你有沒有好感，當你傳訊息時，可以從言語中發現他們的主動性，會有很多的試探。總而言之，處女座、水瓶座要他有好感才會有機會，有感覺才有辦法追得上，否則他們就是撩不動、追不到的。

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