當12星座不想跟你聊！火象裝忙、風象不停換話題、水象默默開啟這功能

不論是愛情或友情，聊天都是一門學問，人們藉著聊天拉近關係，但如果講話方式不對、或開的話題不對，一開始的好感也可能因為很難聊畫下句點。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』確定不換個話題嗎？12星座對你沒有興趣🔥不想再聊下去的反應，從聊天觀察12星座對你有沒有興趣。請參考太陽、金星星座。

當12星座碰到沒有興趣的話題，出現以下這些行為就是在敷衍你，不要傻傻繼續尬聊，會在他心中大扣分喔！

▎原地裝忙／牡羊、獅子、射手

火象星座對一個人有沒有興趣，或對聊天話題有沒有興趣，是非常明顯的。當他們不想跟你繼續聊下去，一開始可能會客氣聽你講幾分鐘，但他們沒辦法裝太久，你會發現他們的視線開始慢慢模糊，沒有對焦在你身上，並且會開始裝忙，滑手機、動來動去找別的事情做。這時就要識相一點，趕快結束或換話題喔！

「原地裝忙」絕對是火象星座不想要再聊下去時，非常明顯的特徵！不過，火象星座原本就是氣氛組擔當，也很怕尷尬，當氣氛冷掉或聊得很尷尬，如果他對你有興趣，還是會拿回話語權，主動問一些他想了解的事。

火象星座個性直率、真實、喜惡分明，真性情的個性讓別人與他們相處起來更輕鬆。但相對的，當火象星座對你真的完全沒有興趣時，他們也會很明顯的表現出來，而且不會害怕尷尬氣氛。畢竟火象星座有不怕被別人討厭的勇氣，「你討厭我沒差，反正我也不喜歡你」。

▎轉移話題／雙子、天秤、水瓶

雙子、天秤、水瓶這三個風象星座，想要發現他們對你沒興趣有點困難。因為他們表面上會裝作很有興趣，一直跟你聊下去，但其實心裡已經默默在扣分。

當風象星座覺得話題無聊時，跳躍性的個性就會顯現出來。他們會轉移話題，可能上一秒在聊你家狗狗，下一秒突然分享他昨天吃的東西。他們不會打斷談話，但會用這種「沒有交集」的方式，你聊你的我聊我的，讓對方摸不著頭緒、自己開始尬聊。

其實風象星座也是很怕尷尬的，所以他們會維持表面熱絡的氣氛，尷尬也不會讓你看出來。但如果你看到他們的尷尬，那代表他們不想隱瞞了，當風象星座表現出尷尬，表示他們已經使出殺手鐧，想趕快結束話題、逃離現場。

▎原地放空／巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座在跟你聊天的時候，就算他沒有興趣，還是會禮貌性給出回應，不夠敏銳的人可能會被他們禮貌性的回答矇騙過去。水象星座厲害的地方，在於他們眼神一定會看著你！當他們覺得話題無聊時，雖然眼睛會盯著你，但其實已經開始原地放空囉。

如同開啟AI人工智慧的自動聊天功能，水象星座抱持著「你講你的、我不打斷」的心態，會表現出專心模樣，適時給你回應，可是他們的心已經不知道飄到哪裡、開始神遊了。

不過，有時水象星座放空會不小心放太空，當你發現他們的回應都是一些基本禮貌詞，或開始牛頭不對馬嘴，就表示他們已經覺得無聊了，請你要趕快換話題喔！

▎原地閉嘴／金牛、處女、摩羯

原地閉嘴是土象星座最常使用的方式，當你跟他觀點不同，但又沒有那麼熟絡時，他們滿惜字如金的。土象星座不會正面起衝突或反駁你，因為他們不想浪費力氣在你身上，他們會選擇「左耳進右耳出」。

所以聊天如果發現土象星座沒有太多回應、沒有發表太多想法，可能他內心其實是不贊同的，他們抱持著「講累了總會停止吧」的心態，原地閉嘴看你表演，看你一個人可以講多久。而且，當土象星座真的不想跟你聊，他們會表現得很直接，不怕當句點王的他們，甚至有可能直接句點你喔。

不過，如果土象星座對聊天話題有興趣的話，你會發現他們時常點頭如搗蒜，也會不吝嗇分享自己經驗。畢竟土象星座內心其實很熱心，只要你沒有讓他反感，就算你說錯或他不贊同，他也會願意把自己的想法說出來。

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