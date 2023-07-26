金星逆行到9月3日！全球洪水、暴雨、乾旱...這些吠陀星座還可能被分手？

7/23金星在獅子座開始逆行並和火星合相，7/25水星也進入獅子座，『金星水星火星』三星同宮與逆行的土星對沖，同時又和羅喉產生相位！金星跟情感財富奢侈享樂有關，雖然逆行並不代表凶象，只是原本的好事可能會感覺停滯或被卡住，不過這次會合了好幾顆『分離行星』，再加上全球不是洪水暴雨就是酷熱乾旱，才會讓人份外膽顫心驚！

獅子座象徵『政治金融娛樂藝術體育界』的公眾人物，金逆可能會讓與桃花金錢相關的醜聞陸續曝光，宣告離婚情變及被詐騙詐財的人突然變多了，類似紫微斗數的『貪狼化忌』，化忌其實就是業力，土星逆行也是業力，當『金逆遇上土逆』對於過去曾經為了追求權勢名利而與撒旦交易的人，這次的『金逆』或許會讓有些人一輩子也忘不掉！

李靜唯老師指出，金星逆行的時間從7/23到9/3，中間剛好碰到8/16開始的農曆七月，這段時間吠陀占星12星座特別要注意那些突發狀況？

吠陀占星太陽星座 (出生日期對照表) 牡羊座 04月15日 ~ 05月14日 金牛座 05月15日 ~ 06月14日 雙子座 06月15日 ~ 07月14日 巨蟹座 07月15日 ~ 08月14日 獅子座 08月15日 ~ 09月14日 處女座 09月15日 ~ 10月14日 天秤座 10月15日 ~ 11月14日 天蠍座 11月15日 ~ 12月14日 射手座 12月15日 ~ 01月14日 摩羯座 01月15日 ~ 02月14日 水瓶座 02月15日 ~ 03月14日 雙魚座 03月15日 ~ 04月14日

▎牡羊座（4/15-5/14）

桃花誘惑太多導致原本的感情易起波瀾，不宜與長輩或舊識合夥投資或借錢給他人。

▎金牛座（5/15_6/14）

婚姻情感問題及工作上與長官壓抑許久的心結再度浮上檯面，讓工作壓力倍增。

▎雙子座（6/15-7/14）

易與手足或工作夥伴爆發衝突，注意出外突發的意外狀況，不宜遠行或出國。

▎巨蟹座（7/15-8/14）

容易因上網血拼導致入不敷出或是工作收入變少而焦慮不安，小心腦神經衰弱或頸椎舊疾復發。

▎獅子座（8/15-9/14）

無論是工作及感情都感覺力不從心，與另一半漸行漸遠，職場上也要注意合夥及股東是非。

▎處女座（9/15-10/14）

長期財務不佳引發身心俱疲，注意自身與父親的健康狀況或因男性小人而破財。

▎天秤座（10/15-11/14）

偏財運不佳投資宜謹慎，注意職場上的小人口舌是非或與伴侶子女及屬下之間的溝通。

▎天蠍座（11/15-12/14）

工作上的好運突然停滯，付出跟收穫不成比例或到手的獎金飛了，盡量避免將工作上的負面情緒帶到家裡。

▎射手座（12/15-1/14）

出外注意車關或意外血光，感情則是撲朔迷離，有伴侶的可能突然提出分手，單身的桃花總是無心。

▎魔羯座（1/15-2/14）

財務壓力過大導致健康出現問題，尤其是心血管或腸胃病症時好時壞，建議盡量保持平穩心情並適度放鬆自己。

▎水瓶座（2/15-3/14）

容易因為另一半的情緒陰晴不定或感情出現第三者而影響心情，造成工作時心神不寧狀況百出。

▎雙魚座（3/15-4/14）

學業或工作都面臨新的挑戰與瓶頸，加上可能意外破財而陷入低潮，盡量避免與父母長輩或上級意見不合發生爭執。

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