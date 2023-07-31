不同花朵有不同氣場！想認真工作就放束紅色的花吧

想在工作上衝刺，就擺紅花或紅果

「穿紅色的衣服會很好喔，包包的話不要黑色的就好。」

我常常告訴顧客現在需要的顏色。上花藝課時，也會配合當天來上課的人，準備適合對方顏色的花材。

紅色分成很多種。

有像顏料一樣濃郁的紅色，也有像石榴果實般淡淡透明的紅色；有正向樂觀的紅色，也有沒這種感覺的紅色。

色彩的世界很複雜，人們覺得那種複雜很美。

那種美，是美之中蘊含著意義。

另外，氣場不是人類專屬的東西。

花跟樹，就連地球也有氣場。

紅花與紅果的氣場是紅色。 黃花與黃果的氣場是黃色。

氣場可以自由增添，只要配合期望的現實添加色彩就好。

有人會覺得：「這麼簡單嗎？」但就是這麼簡單。

色彩，會快速又溫柔地如擁抱般影響著我們，宛如一開始就是如此。

僅是情緒的變化，也能改變氣場的顏色。

有點不開心，或是有點放鬆，氣場的顏色就會改變。

因此，想放鬆的時候，只要添加能放鬆的顏色就好。

例如暖色與冷色系的餐墊，會讓餐點的形象大大不同對吧？沒有人看到藍色的飯，食欲還會變好。

色彩會直接且瞬間對人發揮作用。 《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相》。圖／方智出版社提供

舉例來說，想認真在工作上做出成績，所以把戀愛跟玩樂放在一邊，全力專注在事業。大部分的情況，在工作上衝刺時氣場會開始混雜些淡淡的紅色。就是這個顏色。

將鮮紅的大理花、雪果，或名為金絲桃的紅色果實裝飾在房間，讓自己的能量與花相連。不只請精靈，也請色彩、也就是花朵本身來幫助你。

因為已經在工作上用盡全力，所以氣場才會混入紅色，跟透過花添加紅色來幫助自己在事業上衝刺，這兩種做法的結果是相同的。

(本文摘錄自《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相遇》，方智出版，未經同意禁止轉載。)