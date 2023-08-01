紅色活力、白色純淨...攤開掌心 看你的「氣場」是什麼顏色

我一直覺得很有趣，一講到氣場，幾乎所有人都覺得是從身體散發出某種模糊的東西。

不是這樣。氣場不是身體散發出來的，是眼睛看不到的一部分。

請想像一下，在你眼前有個能量塊。

這個能量塊，換言之就是你的本體。

肉體不是本體。能量塊中心有個恰巧呈現人類外型的部分，才是我們所謂的肉體。

然後，肉體之外的部分是氣場。你作為人類的尺寸，並非眼中看到的身體尺寸。

有那種體型小但很有魄力的人吧？還有那種不發一語、光坐在那裡就很有氣勢的人。這種人通常被稱為「自帶氣場的人」，這稱呼一點都沒錯。

能感受到這點，代表我們沒有被看得見的東西局限了自己的世界。

本質氣場與現況氣場

曾經有人問我：「我的氣場顏色是什麼？」

氣場分成兩種，本質氣場跟現況氣場。

你的本質氣場不會改變，何時觀看都是一樣的顏色。

可是，現況氣場卻是時時刻刻在變化，會因為你的情緒，也會因為身體狀況或現在專注與否而改變。

本質氣場跟現況氣場並非一個人只有一種顏色，幾乎都是多色呈現。例如整體來說是藍色，但右半身帶了點紅，手則是黃色等，因人而異。

氣場是你的一部分，簡單來說像個性測驗。

「這個人總是很有精神又天真無邪，所以是黃色吧？」「冷靜沉穩很有判斷力，所以是藍色吧？」顏色本身大致上有著既定印象。

顏色給人的印象，與人相符的機率相當高。

看到紅色便感到很有活力，看到白色就覺得清純或潔淨。

綠色是調和、黑色是知性等，不需言語說明也能憑感覺感受到。

我們看到某個顏色就會有某種想法，是因為實際上有那個顏色的人，身上會出現如同顏色印象的特質。

這觀得到。大家透過經驗，共同擁有這種想法。

是的，每個人都看得到氣場。

也有聽到方法後，立刻就看到氣場的人。

因為非常簡單，所以在這邊教各位。

不是模模糊糊看得到，是像你現在手中的書，或是剛剛喝茶的茶杯那樣，看得一清二楚。

這樣做就能看到氣場

那麼，試著來看手的氣場吧。 放鬆的話能看得很清楚，所以推薦在泡澡時邊泡邊觀察。

請準備沒有紋路的白色牆面。剛開始用沒有顏色或花紋的背景，會看得比較清楚，所以將手擺在白色牆壁前面仔細看看。

氣場的形狀形形色色。

比起圓圓地包裹著手的樣子，更多人會沿著手的輪廓看到氣場的顏色。也有人看到手散發著蒸氣的樣子。

請片刻不離地仔細看著手。

看看指尖，看看手掌，看看手心，仔細且慢慢地看著手的每個地方。不需要刻意錯開焦點讓視野變得模糊，只要片刻不離地看著手。

以上就是觀氣場的方法。

用這個方法觀到氣場的人相當多。更正確來說，是開始察覺到觀見。

目前為止都看不到，只是因為不知道自己看得到。僅是如此。

《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相》。圖／方智出版社提供

氣場，有時也會像噴水般從指尖噴出來。

也能在指間像變形蟲一樣越弄越黏。

先將雙手放在臉前合十，再往左右打開，氣場會像拉糖般軟綿綿地飄在空中。

還可以把我的氣添加到你身上。

在漫畫或動畫中，有集氣後打在敵人身上，或是將氣丟出去黏在東西上的場景，那些實際上都做得到。

以觀得見的人來看，那不是在戰鬥，只是一般生活中會發生的事—雖然平時不會這麼做（笑）。

(本文摘錄自《有花就有神：通靈花藝師帶你用花與神相遇》，方智出版，未經同意禁止轉載。)