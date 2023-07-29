「總是愛不對人」星座！射手太快愛上、雙魚幫找藉口、2星座超容易被騙

這幾個星座真的是「憑實力」眼瞎，在看人的部分不太準，老是在感情裡看錯人！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座」憑實力眼瞎👀！最容易在感情裡看錯人的星！！，請參考太陽、月亮、金星。

射手座／喜歡挑戰高難度戀情 就愛飛蛾撲火

射手座在感情裡愛上一個人是完全沒有原因的，他們都具備滿獨特的特質，不一定長相出眾，但如果特別有個性，是很容易吸引到他們的注意。在還沒有談戀愛的時候，他們會列出很多關於另一半的條件、標準，但真正喜歡上的人時，條件會依照這個人設定，跟自己平常說的有很大的不同。

跟著感覺去愛的射手座，很多時候都太快付出自己的真心，而很容易在愛情中失去理智的他們，聽不進去旁人給的規勸建議。只要愛上了就不會考慮那麼多，沒有什麼是不可以在一起，沒有什麼事難得倒他們。射手座不是不會看人，只是在感情進攻的節奏太快，沒辦法做風險評估，就算有很多不該在一起的原因，射手座也看不到的。

獅子座／表面看來強勢 容易被哄騙

獅子座對自己蠻有自信的，天生自帶氣場、光芒，雖然表面上看起來很強勢，但其實在12星座裡面還滿好哄的，喜歡別人誇他、肯定他。當他們認定愛上你的時候，顧及面子及自尊，感情當中的付出是不求回報的，所以愛逞強的他們通常是扮演照顧者的角色，如果遇到比較花言巧語的，常常被哄得團團轉，因此看錯人。

獅子座會上榜的原因，是因為耳根子太軟，只喜歡聽好聽話、甜言蜜語。開始交往之後，如果遇到不好的對象，他們第一時間並不會讓人知道，反而會在朋友面前誇讚、美化對方，不想要讓他人認為自己的眼光不好。

處女座／節奏大師偶遇情感亂流 對感情死心眼

處女座在還沒有碰到喜歡的人蠻理智的，按照自己計畫、節奏，在面對很多事情都很小心翼翼。儘管擇偶條件有一點嚴格，但是他們的愛情總是出其不意的降臨，不是準備好的時候才來，他們常常會愛上跟自己非常不同的人，容易喜歡上讓他們開心快樂、放鬆的人。進入感情以後，也象徵著磨合期的開始。

處女座希望另一半和自己一樣對未來有規劃，可是這種逗他開心、給他放鬆快樂的人，往往都是活在當下的人。而且處女座很多只要愛上，就會愛得很固執，已經知道自己可能挑錯人，他們會覺得再努力看看，非常的死心眼，認為也許哪一天可以改變對方，但卻忘了改變自己很容易，改變他人是最不可能的事情。

巨蟹座／很容易因為感動展開戀情 又相信宿命

巨蟹座寶寶對愛情充滿許多疑問，對愛情有一個完美的藍圖，不好攻下。但是他們最大的弱點是耳根子很軟，如果對方是情場高手，很會說話、做一些事情，導致很容易因為感動而進入一段感情。他們也是很有耐心的星座，骨子裡擁有照顧、開導他人的因子。

巨蟹座在進入感情前會考慮很多、很理性，但進入感情後，會比較認命且相信宿命，就算有很多的疑惑、懷疑，他們都會選擇相信對方。期盼在感情中，透過自己的經營與努力，感動另外一半。就算遇到一些不對的人，沒有辦法第一時間立下停損點，還是寧願選擇相信，可以憑著自己的努力改變對方。

雙魚座／相信愛情很純粹 總是美化對方

雙魚座在感情裡常常看錯人，不是因為他們笨，而是不喜歡把愛情搞得太複雜，寧可去相信最純粹、最單純的感情。他們也是一個很容易把感情越談越孤獨的星座，自己一個人還沒那麼孤獨。

雙魚座對一個人沒感覺時，很難突破心防的，但他們如果對一個人有感覺，天生自帶美言濾鏡，自動的美化對方的缺點，事情就會變得非常簡單。只要喜歡上對方，他們是一個還滿會幫另外一半找藉口的星座，這種看待愛情的單純，往往會讓看錯人的機率提高不少。

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