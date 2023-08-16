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忍不住！「4星座」分手後特別留念 還會偷偷看你的動態

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圖／canva
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不少人都有這樣的經歷，即使分手了還是忍不住點開前任的社群帳號，查看對方的近期動態。有時候隨意的一張照片，幾句簡短的文案，都能牽動你的情緒，讓你瞬間失落起來，懷疑他是否已經有了新對象。可是即便如此，還是會忍不住手賤點開。今天說的這幾個星座，就非常愛幹這種事，跟著科技紫微網來看看是哪些星座吧！請參考太陽星座或者是金星星座喔！

巨蟹座

巨蟹座每次都很難快速從一段失敗的感情中走出來，需要慢慢消化。透過默默看前任的動態、留意跟他有關的消息，來慢慢和這段感情告別。

即使分手的時候是不歡而散，但冷靜下來後，會合理化前任的行為，甚至過度自省。例如以前因為不喜歡對方抽煙吵了很多次架。分手後，巨蟹座就會想著，其實抽煙也沒什麼，是不是自己管得太多。千頭萬緒，讓巨蟹座經不起思念，於是又點開了前任的社群動態，看著他開始新生活，一點一點消失在自己的生活裡。藉由總總心痛和失落的凌遲，來說服自己也要重新開始，這算是巨蟹座浪漫又殘忍的告別儀式。

獅子座

獅子座即使分手都快大半年了，還是會點進去前任的臉書或IG，看看對方的動態。不是放不下，就是很好奇，和帶點不服輸的心態。想知道分手後對方都在作什麼？沒有自己的日子是否過得更好還是更差？有很快就把自己忘了嗎？藉由這些事情，來證明自己是有被愛過的。

所以如果對方分手後，很快就交了新對象，甚至一副無所謂的樣子，很容易讓獅子座傷得更重，但也會因此激起好勝心，想辦法讓自己活得比對方更精采，算是另類走出情傷、發憤圖強的方式。

天秤座

天秤座在感情裡，是個很後知後覺的人。可能要分開一個月、兩個月，才會突然在某個瞬間認知到，自己已經和對方分手了。說分手的時候可能沒有踏實感，也不會很難過，但是分手之後的後勁會一次比一次強烈。

也因為如此，天秤座會忍不住偷偷關注前任動態，就算已經互刪對方的帳號，還是會想辦法跟朋友打聽消息、拿朋友的手機看對方的臉書或IG，也會在某些特定時刻想起曾經的美好。例如晚上睡不著覺的時候，例如情人節看別人都成雙成對的時候。但天秤座雖然內心隱隱期待前任回頭求復合，但如果對方真的找上門，他們並不會回頭。天秤座就是喜歡默默品嘗遺憾，享受現在與過往之間的拉扯感，這樣作才能好好收藏、保留這份眷戀。

雙魚座

 儘管分開時雙魚座說了多少狠話，下了一萬遍不回頭的決心，但最後都還是會偷偷關注前任在網路上的任何動態，包含對方最近去過的地方、吃過的美食、聽過的音樂，是否都藏匿著兩人愛過的痕跡，想像著對方也跟自己一樣念念不忘、椎心刺骨。雙魚座是個浪漫又念舊的星座，就算是分手了，一時之間也難以忘懷，需要藉由這種悼念回憶的方式來證明愛過的痕跡，才能一點一滴地放開對方。

【延伸閱讀】

【愛得好苦】這段感情該繼續嗎？

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

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分手 星座 獅子

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