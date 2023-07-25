你不是一個人！天生「正義感最強」星座TOP5 第一名會毫不猶豫站出來

台版Me too延燒，不少女性出面指控性騷。所謂有難同當、有福同享，若能有這樣的朋友，實在是一大福氣。而在現在的社會風氣之下，只要是能得到朋友的支持，就算是相當不錯了。至於什麼樣的星座，最容易在你需要的時候，會挺身而出、伸出援手來幫忙呢？

TOP 5：射手座

射手座有開朗樂觀的性格，相信事情都充滿無限可能，很樂意把積極的能量傳遞給別人。本身也喜歡冒險和探索未知領域，當看到他人遇到挑戰或需要幫助時，會很願意踏出自己的舒適圈，去探索和解決問題，並為他人給予積極的支持和鼓勵。

射手座也非常具有同情心，能夠感同身受他人的困境和需求，同時也會去尊重他人的價值觀和觀點，聆聽他人的需求並尊重他們的選擇。主要的是射手座很希望見到世界變得更加公平與和諧，因此射手座很願意站出來，捍衛正義，並幫助那些需要支持的人。

TOP 4：獅子座

獅子座很有領導才能，也很有解決問題的能力，本身也很有熱情和慷慨，願意分享自己的資源和時間給他人。當看到他人需要幫助或處於困境中時，獅子座會挺身而出，扮演起領袖的角色，並願意犧牲一些自己的利益，帶領他人一同解決問題。

獅子座對自己相當有自信，他們相信自己有能力克服困難並取得成就。這造就了他們善於鼓勵他人，也善於激發他人的潛力並增強其自信心，尤其是面對家人或朋友時，他們會為了摯愛的人不計回報地提供幫助和支持，幫助他們重新振作並繼續前進。

TOP 3：雙魚座

雙魚座非常敏感和富有同情心，以及豐富的想像力和洞察力，能夠理解他人的處境需要和感受，會願意提供情感上和實際的支援，幫助那些處於困難中的人，並適時的建議和鼓勵。

雙魚座具有無私的本性，很樂於奉獻自己，加上他們很有同理心，能夠和諧地與他人溝通，能用溫和的態度聆聽他人的需求和困擾，所以只要能幫助別人，他們會毫不猶豫地伸出援手。在他們心中，幫助別人是一種展現愛心和同理心的表現，他們希望用自己的行動來影響和改變他人的生活。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座具有濃厚的同情心、家庭觀念和關懷他人的本性。對於他人的情感和需求特別敏感，能夠設身處地的為他人著想，這種同情心使他們願意伸出援手幫助那些處於困難中的人，並提供情感上的支持，願意像對待家人一樣對待朋友和社群中的其他成員。

巨蟹座擁有強烈的負責任感，相當關心他人的福祉和幸福，是很出色的照顧者。當看到他人遇到困難或需要幫助時，巨蟹座會毫不猶豫地伸出援手，主動關懷和詢問他人的需求，承擔起照顧和幫助他人的責任。無論是在家庭、友情還是社區中，巨蟹座都樂於付出時間和精力，確保他人的需求得到滿足。

TOP 1：天秤座

天秤非常注重平等和和諧，很希望看到周圍的世界更加平衡及和諧，同時也善於傾聽他人的需求和感受，能更容易理解他人的需求。當看到他人遇到不公平或困難時，他們會願意挺身而出，提供切實有效的幫助，創造一個更加公正和平衡的環境。

天秤座除了重視公正和道義，也非常重視人際關係，他們相信正義是社會穩定和發展的基石。當看到他人受到不公待遇或需要幫助時，他們會毫不猶豫地站出來，伸出援手維護正義和道義，還有和諧的人際關係。他們相信通過團結合作，可以取得更好的成果，因此願意幫助他人實現共同的目標。

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