【雙星組合2.0】紫微七殺 – 御駕親征的皇帝，有必要這麼辛苦嗎？

在古書中對於紫微七殺的組合，最常提到的一句話便是「紫微化(七)殺為權」，也就是紫微將七殺的殺氣化為權柄或是權威。無論是解釋為權柄或是權威，其實都能充分說明紫微七殺的人格特質。

雖然用「紫微化(七)殺為權」來形容紫微七殺的特質，聽起來還蠻威風的，彷彿任何事情、任務到了紫微七殺的手裡，權力或權柄便自然掌握在它的手裡。

但是如果我們拋開那些「自我感覺良好」的詮釋，人一旦掌握了主控權，勢必要承擔某些，甚至於是大部分的責任。

那麼「權重」，責任必重，心情應該輕鬆不到哪裡去。

「選戰失利，被要求下台以示負責」就是一個最明顯的例子!

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紫微七殺的原型 - 御駕親征的皇帝

從命理理論分析的角度來看: 星曜越廟旺，它的特質越能發揮，也會比較明顯。

紫微屬土，依照五行「火生土」的理論，紫微廟旺的宮位就屬屬火的巳位與午宮。

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既然星曜越廟旺，其特質越能發揮，那麼紫微的特質是什麼?

不外乎就是霸道與任性，用比較文雅的形容詞就是「喜惡隨心」- 我想幹嘛就幹嘛!

小時候的「喜惡隨心」固然是本性發揮，還可以欺負一下其他少不更事的小孩；長大之後如果紫微還要繼續「喜惡隨心」，可就不那麼容易了。

午宮的紫微，則利用對宮貪狼的舌燦蓮花與過人的交際手腕，軟硬兼施，繼續發揮「喜惡隨心」的特質。

巳位的紫微與七殺同宮，走的是與午宮紫微截然不同的路線。

紫微七殺對宮的天府，走的是保守、務實的路線；如果遇到貴人，有人賞識，紫微七殺自然就會平步青雲。但是天府畢竟不是貪狼，要天府照著貪狼的劇本演，只怕落得東施效顰的窘境。

另一方面，巳位也屬火，固然助長了紫微的土(火生土)，而紫微的土又去滋養七殺的金(土生金)，因此形成七殺強於紫微的態勢，讓巳位紫微七殺的行動力、執行力、決斷力皆高於午宮的紫微。

然而，巳位屬火，也意味著對七殺持續的鍛鍊(火剋金)，於是七殺在這種既助長又鍛鍊的環境中，顯得極度地不穩定。

說得好聽是在磨練中求進步，但是相對於午宮的紫微來說，巳位的紫微七殺有著較多的挫折與辛勞(否則就不叫鍛鍊了!)。

七殺的原型是驍勇善戰的戰將，而打仗這種事本來就是紫微(皇帝)提供資源，讓七殺的專業(執行力、應變力)得以發揮。

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紫微與七殺同宮，就好像皇帝帶領著將軍、士兵，深入敵陣、御駕親征。表面看似威風凜凜、頗有膽識，但實際上卻有權責不清的疑慮與隱憂。

打贏了，算是皇帝(紫微)的功勞；打輸了，就是七殺的責任?

如果紫微與七殺分屬兩個不同的人，這種爭功諉過的戲碼倒還容易解決，大不了道不同不相為謀。但紫微和七殺都是自己的一部分，孰對孰錯、誰優誰劣，自己又該如何面對、如何評斷?

指揮別人時，嫌別人做的不夠好，自己則是躍躍欲試(七殺作祟)；奉命行事時，又嫌別人不夠高瞻遠矚、指令不清不楚(紫微作祟)。

搞到最後，只好事必躬親、凡事自己來!

自己指揮，自己執行；既滿足了紫微，也滿足了七殺!

「權重」其實是為了掌控

如果我們將「紫微化(七)殺為權」從內在個性的角度來分析，「權」的背後其實就是固執、控制慾望強烈以及害怕失控。

七殺是一顆責任感超強的主星，通常有遇事不會推諉、該怎麼辦就怎麼辦的特質。既然責任在自己身上，「控制」、「避免失控」，就是七殺履行責任的手段。

再加上紫微又是臉皮薄、極度愛面子的星曜，紫微七殺便成了面子、裡子都不能失控的組合。

只靠七殺的蠻力，會丟了紫微高雅的面子；只顧紫微的面子，七殺又不甘淪為手無縛雞之力，只是充面子的工具。

但是這裡的「失控」並不是指事態往真正失去控制的方向發展，而是事態並沒有往紫微七殺所預期的方向發展。

假設某一件事有五個查核點( Check Points)，也就是說有五次機會可以修正，讓這件事最後可以達成預定目標。

如果錯失了第一個查核點，而必須在第二的查核點進行修正，紫微七殺的內在必然已經警鈴大作、神經緊繃；更不用提錯過第二個查核點，要在第三個進行修正時，紫微七殺可能已經六親不認、情緒失控。

有些生性樂觀、神經大條的星曜會認為紫微七殺大驚小怪，就算錯過了四個查核點又有何妨? 最後一個查核點再修正回來就好了!

但是對紫微七殺而言，錯過了四個查核點，代表自己已再無退路，要把成敗壓在最後一線希望。就算在最後一個查核點立挽狂瀾、挽回頹勢、達成目標，也意味著自己的執行品質不佳、風險管理不當，盡失顏面。

這就是皇帝御駕親征的最大缺點: 事必躬親，毫無退路，完全沒有可以轉圜迴旋的空間。

那麼，對於紫微七殺來說，什麼是完美的掌控局勢?

每個查核點都符合預期，無須修正，早早就以逸待勞，欣賞自己精心的佈局與執行力。

因此，你也不難想像: 為什麼要與紫微七殺一起共事相當困難?

不是他失控暴怒，就是你被逼到抓狂!

而在亥位(屬水)的紫微七殺，紫微霸氣略減，同時七殺並沒有遭遇如同巳位不斷淬鍊的環境；因此控制慾望與力道較弱，人生的目標與價值觀也較為平穩與保守。

亥位的紫微七殺就算御駕親征，大概也就是抱持著「到此一遊」、「正好路過、不要錯過」的心態，人生自然也就不會那麼地糾結!

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