2024大選誰最有帝王命？命理師揭「3人上榜」：唯獨他落榜

明年2024年就要舉行總統大選，目前參選人有民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲，另外鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，也被傳出有獨立參選的可能，對此，命理專家小孟老師在臉書分析5生肖「最有帝王命」，有意角逐大選的4位，有3人上榜，唯獨「他」落榜。

小孟老師23日在臉書發文分析，在中國最有帝王命的生肖排名分別為，第一名屬兔33位皇帝、第二名屬龍29位皇帝、第三名屬馬29位皇帝、第四名屬虎26位皇帝、第五名屬豬24位皇帝、第六名屬牛23位皇帝、第七名屬猴23位皇帝、第八名屬羊22位皇帝、第九名屬狗20位皇帝、第10名屬雞20位皇帝、第11名屬蛇20位皇帝、第12名屬鼠20位皇帝。

小孟老師表示，可見生肖屬兔、龍、馬、虎、豬都很有皇帝命，因此有許多企業家也都是這5個生肖，他也分析了兔能拿下第一名的原因是，屬兔者能跳躍思考、腦筋靈活又身段柔軟，懂得進退；屬龍者第二名，過去皇帝都喜歡將皇位傳給屬龍的孩子，因為龍子很會甜言蜜語，也能冷靜處裡外部事宜。

第三名則是屬馬的人，因為屬馬者敢衝、敢怒、敢恨，不怕任何挑戰機會，能堅持到底，而且執行力很高，會說到做到；第四名屬虎者，他們兇猛又愛面子，一但坐上寶位就要做到完美無瑕，屬虎者懂得抓住機會，也很會布局；最後屬豬者為第五名，個性比較溫吞，也善於偽裝，不是他的時機不會出來，但一出來就會勇往直前，行為又較清廉，能夠得到眾人的喜愛。

小孟老師也列出了中國各領導、以及中華民國總統分別生肖，鄧小平屬龍、江澤民屬虎、胡錦濤屬馬、習近平屬蛇、毛澤東屬蛇、蔣中正屬豬、嚴家淦屬蛇，蔣經國、李登輝屬狗、馬英九、陳水扁屬虎、蔡英文屬猴。

若從此分析目前參選及可能參選者，賴清德屬豬、柯文哲屬豬、郭台銘屬虎生肖皆入榜，僅侯友宜屬雞落榜，但民俗說法僅供參考，最後決定還是在於人民，切勿過度認真看待。

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