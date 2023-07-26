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12星座戀愛攻守之間！火象攻土象守、水象扮獵物...其實是獵人

聯合新聞網／ 實習編輯李念庭
圖/聯合新聞網製作
圖/聯合新聞網製作

12星座的你在感情裡是屬於進攻型還是防守型呢？每個人在感情裡的表現不太一樣，有的人喜歡慢慢來、有的人喜歡速戰速決。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』戀愛中的《12星座》誰是進攻型戀人？誰是防守型戀人？請參考太陽、金星星座。

火熱進攻型／牡羊、獅子、射手

火象星座牡羊、獅子和射手座在感情中屬於獵人型，採取主動進攻的方式，他們一旦鎖定了目標就會向前衝，喜歡的一定要追到手！

如果你覺得他們剛開始很熱情、卻越來越冷淡，有兩種可能性：第一、在他全力向你進攻時，你潑他太多冷水、澆熄了他的熱情；第二、他對你的喜歡不夠濃烈，他可能只是在亂槍打鳥。

雖然火象星座們在愛情裡的付出很驚人，但有時也會因為在感情中付出太多而受傷。

想和火象星座修成正果，要盡量做球給他接，讓火象星座當主動的那一方。如果你太主動，沒辦法滿足他征服的快感，他們的熱情可能因此降低喔！

防守型／金牛、處女、摩羯

如同熬雞湯需要時間夠久才會好喝，金牛、處女、摩羯這三個土象星座，在感情中也需要長久的觀察。他們在感情裡的速度真的比較慢，面對土象星座，需要層層突破他的關卡，讓他卸下心防。

談戀愛時的他們，可能外表沉著冷靜、看不出有什麼變化，但其實心裡已經大火延燒、萬馬奔騰。其實並不是土象星座不主動，只是他們主動的方式比較特別也比較細微，觀察力不敏銳可能看不出來。

真的愛上一個人，土象星座會全心的投入與付出，也會變得很死心眼、很糾結，在感情裡忠誠度高的他們，在挑選對象時當然會比別人更小心翼翼。他們想要一旦牽手就不輕易放手的愛情，因此會慢慢觀察對方，很少土象會將就感情。

擅長心理戰的半攻型／巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座巨蟹、天蠍和雙魚在感情中是半進攻型，雖然不像火象星座一樣火力全開，但他們是聰明的獵人，會設下陷阱，讓你慢慢靠近。他們也非常會營造氣氛，水象星座喜歡你的話，會做球製造機會，相處的時候，你一定能感覺到空氣瀰漫著戀愛氛圍。

不過，受過傷的水象星座非常難攻下，他們需要時間醞釀，雖然水象星座很容易對別人有好感，但是要跨出這一步與對方交往，他們可能會存在很多疑問和不安全感。

水象星座很貼心、注意小細節，甚至會照顧你的生活起居。水象星座的愛體現在生活中的每個小地方，當這些貼心的行為慢慢滲透到你的生活中，你就會慢慢習慣他們在你身邊，產生依賴後就很難輕易離開他們囉！

半攻半守型／雙子、天秤、水瓶

風象星座在感情裡很容易讓別人誤會，很多人覺得他們愛搞曖昧，但他們真的喜歡一個人、想認識一個人，是會自己創造很多機會的，也許攻勢不會很猛烈，但你能感受到關係更加緊密。

看似隨性的風象星座們，在感情裡其實意外理性。交新朋友對他們來說並不難，但在感情裡他們最在意的是能不能信任對方，這種信任不是見一兩次面就能建立的，他們需要花一段時間，慢慢了解對方。

風象星座在感情中需要有掌控權，當進展太快或場面快失控，他們會變得若即若離、忽冷忽熱，藉此拉長觀察的時間。但當感覺對了，他們脫離觀察階段，忽冷忽熱次數便會減少，距離也會拉近。

風象星座時常給人一種無形的距離感，但當他們認真喜歡一個人，這種距離感會消失，有時候他們也會表現出黏人的一面。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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