平常嘴賤「出事超挺你」星座！牡羊射手保護自己人、這星座邊碎念邊幫收拾殘局

平常講話好像很難聽、愛撂狠話的朋友，但在你需要幫忙的時候，他們總是義氣相挺，到底是一怎麼回事？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座」平常講話很毒！！出事卻挺你到底的星座？！🤔️，請參考太陽、水星。太陽是一個人的個性，水星則是代表一個人邏輯表達思考方式。

牡羊座／別人不能欺負你 只有我可以

講話很快的牡羊座不是講話難聽，也不是講話狠，只是情緒來的時候，難以把情緒壓下去，所以講太直、太快，把內心的OS都說出來。成為牡羊座的自己人之後，像是知心好友、閨蜜甚至是情人，發現他們其實是熱心腸的人。雖然平常少不了鬥嘴、吵吵鬧鬧，但牡羊座一定會保護好自己人。

很多時候脾氣來的時候，牡羊座講的話絕對不要當真，因為他們很愛賭氣、講氣話，講完後悔可是又拉不下臉，礙於面子只能擺出一個咄咄逼人的高姿態。但牡羊座非常重義氣，心也比誰都還軟，很多具有領頭羊的特質，不管今天是誰出事，只要你敢說，一定都會幫忙解決出頭。

處女座／愛之深責之切 為了你更好

處女座不是講話難聽，只是比較刀子嘴豆腐心，為了想要讓你更好，所以可能講的話比較直接。他們絕對不會浪費時間在不重要的人身上，如果沒有當作自己人的話，會表現出非常有禮貌的一面、惜字如金。但是面對自己在乎的人，可以看到他們的雞婆之處。

今天如果有困難要找處女座，當下他們可能先唸你一頓，儘管嘴巴唸歸唸，但心裡面是心疼的。唸完之後，還是很有意願幫忙你的，但說出口的話常常對自己親近的人下手比較重一點，屬於一邊囉嗦、一邊罵、一邊幫你收拾殘局的星座。

射手座／天生具正義光芒 自己吃虧沒關係

講話很直接、有時候有點白目的射手座，是因為在你面前，讓他們放心地做自己，他們知道你不會生氣，也不會對他們怎樣。如果他們講話禮貌、客氣，其實是對他人的保護色，也代表沒有把你當成自己人。但很多射手座說話傷到人的時候自己不知道，當你跟他們計較的話，反而會自己生悶氣。

如果你動到射手座的朋友或另一半，會讓他們會失去理智。因為射手座天生就有正義感，哪怕是陌生人，只要覺得不公不義都會挺身而出，更何況如果你是他們的朋友，雖然他們平常看起來嘴巴很壞、很喜歡鬧你，但是當你出事的時候，射手座會替你打抱不平。

天秤座／我不是病貓 而是驍勇善戰

天秤座好像不會有太多的情緒，是喜歡和諧氣氛的星座。他們的脾氣沒有你想像的好，雖然不引戰，但不畏戰。他們非常重視朋友，地位甚至比情人高，充滿義氣，挺朋友的程度甚至有點盲目。就算你今天做錯事，明明是你的錯，當下可能會先跟你一起對抗外敵，如果事後想想真的是你不對，他還是會告訴你的。

其實天秤座蠻細心、體貼，自己很多的原則，他們好像有一些莫名其妙的點，當踩到這些雷點時，還是會和你發脾氣。雖然平常吵吵鬧鬧、挖苦你，可是真的遇到事情的時候，天秤座是很願意和你一起上戰場的。

天蠍座／打是情罵是愛 不能讓你受傷害

天蠍座也是一個在外人面前話不多的星座，就算有很多想講的話，他們還是會憋著。只有在自己熟的人面前，嘴巴才會火力全開，平常喜歡嫌東嫌西、挖苦你，實際上是一種愛的表現。如果你被天蠍座毒舌過，代表他對你的情感可能不一般的。

當你今天闖禍了，天蠍座一定第一時間站出來，不管事情誰錯誰對，先把事情解決，將眼前敵人解決為重。尤其是遇到比較弱小的，他們則是遇弱則強，當你被欺負了，雖然會罵你笨，但是卻會幫你撐起這片天。

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