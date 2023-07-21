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12星座戀愛有哪些盲點？金牛口不對心、巨蟹嘮叨鬼、這星座愛搞曖昧又超記仇
不同星座在戀愛當中，或多或少都有盲點。你知道自己的盲點在哪嗎？有些星座越愛越容易發脾氣？有些口不對心？有些星座越快樂越想找地方躲起來？快筆記一下，把盲點變成你的優點喔！
▎白羊座
．非常自我
．只重視自己的感受
．對待親近的人脾氣不好
．像個小孩一樣
▎金牛座
．口不對心
．佔有慾強
．小心眼
．很會逞強
．常常想要改變別人
▎雙子座
．重視朋友多於伴侶
．沒有時間觀念
．常常忘記重要日子
．不喜歡談內心世界
▎巨蟹座
．過於嘮叨
．很容易陷入情緒當中
．只會比較過去與現在
．讓人摸不透
▎獅子座
．過於自信，只相信自己
．不聽伴侶意見
．用自己方式愛人，不理會伴侶需要的是什麼
．不擅於聆聽伴侶的想法
▎處女座
．過於冷靜
．挑剔是喜愛，忽略伴侶感受
．壓抑自己的情緒
．對於自己沒有自信
▎天秤座
．不表達真正的感覺
．自己做不了決定，卻喜歡幫伴侶做決定
．過於依賴他人
．關係總是不溫不火
▎天蠍座
．很愛管束別人
．非常不安，難以相信別人
．總是往壞的方向想
．不喜歡聽任何解釋
．雙重標準
▎射手座
．給人的空間感太重
．常讓人感覺自己不重視他人
．用自己的標準去看待別人
．表面很好相處，但實際對很多事情都容易不滿
▎魔羯座
．會用第一印象決定對人的喜好
．有既定想法不太會改變
．工作永遠是第一
．有強烈的控制慾
▎水瓶座
．常讓人感到曖昧的感覺，但水瓶只會覺得大家聊得來
．我行我素，不理伴侶
．應該在意的不生氣，總在奇怪的點上在意
．很會記仇
▎雙魚座
．期待別人的付出
．開始感到快樂時會想要躲起來
．容易忽冷忽熱
．與人維持安全距離
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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