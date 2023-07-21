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12星座戀愛有哪些盲點？金牛口不對心、巨蟹嘮叨鬼、這星座愛搞曖昧又超記仇

聯合新聞網／ 12talks
圖為情侶野餐示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶野餐示意圖。圖片來源/ingimage

不同星座在戀愛當中，或多或少都有盲點。你知道自己的盲點在哪嗎？有些星座越愛越容易發脾氣？有些口不對心？有些星座越快樂越想找地方躲起來？快筆記一下，把盲點變成你的優點喔！

▎白羊座

．非常自我

．只重視自己的感受

．對待親近的人脾氣不好

．像個小孩一樣

▎金牛座

．口不對心

．佔有慾強

．小心眼

．很會逞強

．常常想要改變別人

▎雙子座

．重視朋友多於伴侶

．沒有時間觀念

．常常忘記重要日子

．不喜歡談內心世界

▎巨蟹座

．過於嘮叨

．很容易陷入情緒當中

．只會比較過去與現在

．讓人摸不透

▎獅子座

．過於自信，只相信自己

．不聽伴侶意見

．用自己方式愛人，不理會伴侶需要的是什麼

．不擅於聆聽伴侶的想法

▎處女座

．過於冷靜

．挑剔是喜愛，忽略伴侶感受

．壓抑自己的情緒

．對於自己沒有自信

▎天秤座

．不表達真正的感覺

．自己做不了決定，卻喜歡幫伴侶做決定

．過於依賴他人

．關係總是不溫不火

▎天蠍座

．很愛管束別人

．非常不安，難以相信別人

．總是往壞的方向想

．不喜歡聽任何解釋

．雙重標準

▎射手座

．給人的空間感太重

．常讓人感覺自己不重視他人

．用自己的標準去看待別人

．表面很好相處，但實際對很多事情都容易不滿

▎魔羯座

．會用第一印象決定對人的喜好

．有既定想法不太會改變

．工作永遠是第一

．有強烈的控制慾

▎水瓶座

．常讓人感到曖昧的感覺，但水瓶只會覺得大家聊得來

．我行我素，不理伴侶

．應該在意的不生氣，總在奇怪的點上在意

．很會記仇

▎雙魚座

．期待別人的付出

．開始感到快樂時會想要躲起來

．容易忽冷忽熱

．與人維持安全距離

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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