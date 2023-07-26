想避開渣男？專情男5面相！方額、鼻正、「這部位」要整齊

渣男何其多？有沒有過濾的方法？命理網站旺好運分享，「以下5種面相特徵都是不花心的優質對象」，快看看妳身邊的「他」，有沒有符合這幾點，如果遇到好男人面相一定要好好把握。

專情男人面相一：方額頭

額頭寬闊的男人運氣好，而方額頭的人成熟穩重，負責任，道德感強烈，因此在感情上不會做出背叛的舉動，也很願意為另外一半付出。

專情男人面相二：夫妻宮飽滿

太陽穴的位置在面相中被稱為夫妻宮（也叫奸門），掌管婚姻和感情生活，若夫妻宮飽滿、無橫紋與雜紋的男人，表示用情專一，會認真經營感情。

專情男人面相三：眼睛黑白分明

眼睛有神且黑白分明、無過多雜色血絲的男人，決斷力強，處理感情也是斬釘截鐵，不拖泥帶水，不會腳踏多條船，是值得信賴的好男人。

專情男人面相四：鼻正肉厚

鼻樑端正挺直、鼻頭肉厚的男人，對待感情專一，鼻正心正，心思也正，這樣的人沒有太多的花花腸子，不會害人，更不會做出對不起另一半的事。

專情男人面相五：唇厚齒齊

嘴唇豐厚、牙齒又整齊的男人，性格踏實，做事循規蹈矩，沒有太多心眼，說話行動心口如一，認定對象後就會有始有終，沒有二心。

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