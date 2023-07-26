快訊

柯文哲被酸不泡奶…妻陳佩琪嗆「有礙到妳？」 吳欣岱反擊了

想避開渣男？專情男5面相！方額、鼻正、「這部位」要整齊

聯合新聞網／ 綜合報導
感情專一的男生有五大面向，快檢查一下你自己或身邊符合幾項。圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage
感情專一的男生有五大面向，快檢查一下你自己或身邊符合幾項。圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage

渣男何其多？有沒有過濾的方法？命理網站旺好運分享，「以下5種面相特徵都是不花心的優質對象」，快看看妳身邊的「他」，有沒有符合這幾點，如果遇到好男人面相一定要好好把握。

專情男人面相一：方額頭

額頭寬闊的男人運氣好，而方額頭的人成熟穩重，負責任，道德感強烈，因此在感情上不會做出背叛的舉動，也很願意為另外一半付出。

專情男人面相二：夫妻宮飽滿

太陽穴的位置在面相中被稱為夫妻宮（也叫奸門），掌管婚姻和感情生活，若夫妻宮飽滿、無橫紋與雜紋的男人，表示用情專一，會認真經營感情。

專情男人面相三：眼睛黑白分明

眼睛有神且黑白分明、無過多雜色血絲的男人，決斷力強，處理感情也是斬釘截鐵，不拖泥帶水，不會腳踏多條船，是值得信賴的好男人。

專情男人面相四：鼻正肉厚

鼻樑端正挺直、鼻頭肉厚的男人，對待感情專一，鼻正心正，心思也正，這樣的人沒有太多的花花腸子，不會害人，更不會做出對不起另一半的事。

專情男人面相五：唇厚齒齊

嘴唇豐厚、牙齒又整齊的男人，性格踏實，做事循規蹈矩，沒有太多心眼，說話行動心口如一，認定對象後就會有始有終，沒有二心。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相 牙齒

延伸閱讀

斷掌、手指粗短都上榜！好命女「七種手面相」曝光：一生帶財富

52歲古天樂「倒八字眉」撞臉憤怒鳥　網驚：以為是特效

嘴圓、耳朵小、大眼睛都不好？命理師分享「容易說錯話炎上」七種面相

廣末涼子出軌！算命師看「渣女」4面相特徵：臉圓性慾超強

相關新聞

想避開渣男？專情男5面相！方額、鼻正、「這部位」要整齊

渣男何其多？有沒有過濾的方法？命理網站旺好運分享，「以下5種面相特徵都是不花心的優質對象」，快看看妳身邊的「他」，有沒有符合這幾點，如果遇到好男人面相一定要好好把握。

每日星座運勢／獅子注意自己的態度 太強勢引反感

2023-07-26牡羊座短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。【整體運★★☆☆☆】情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才

你不是一個人！天生「正義感最強」星座TOP5 第一名會毫不猶豫站出來

台版Me too延燒，不少女性出面指控性騷。所謂有難同當、有福同享，若能有這樣的朋友，實在是一大福氣。而在現在的社會風氣之下，只要是能得到朋友的支持，就算是相當不錯了。至於什麼樣的星座，最容易在你需要的時候，會挺身而出、伸出援手來幫忙呢？

2024大選誰最有帝王命？命理師揭「3人上榜」：唯獨他落榜

明年2024年就要舉行總統大選，目前參選人有民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲，另外鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，也被傳出有獨立參選的可能，對此，命理專家小孟老師在臉書分析5生肖「最有帝王命」，有意角逐大選的4位，有3人上榜，唯獨「他」落榜。

心理測驗／工作倦怠了？手中氣球破掉或飛走 測出對現在工作有什麼不滿

出外工作打拼，不可能什麼事情都稱心如意，有時難免會碰到自己不喜歡的狀況。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己對於現在的工作，有什麼不滿的地方。

你有靈異體質嗎？原來紫微命盤這種命格「容易看見阿飄」

從紫微斗數命盤中看出一個人有沒有靈異體質，最重要三個要素是：星辰、宮位、四化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦