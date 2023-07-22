下周生肖運勢／雞龍虎財運旺、猴工作出色、牛忙碌有收穫

命理專家曼樺老師分析，7/23-7/29各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本周運勢強大，一切順風順水，為第一名。業務成績飆升，新老客戶對你有信心，長期服務細心耕耘之下，漸漸收成。

NO2.猴、龍

猴：本周運勢當旺，平步青雲，同為第二名。工作表現出色，主導權增強，若能溝通調出雙方認可的利益，將是最大收穫。

龍：本周運勢上升，信心十足，同為第二名。專業市場熱絡，各項事情的開展都有好的徵兆，千萬把握機會，多多合作。

NO3.牛、虎

牛：本周運勢持續穩定，為第三名。忙碌依然的同時，不必羨慕他人，自己善用機會加倍努力，一樣有會有成就。

虎：本周運勢努力向上，同為第三名。同事的不聰明成就了你的突出，但是要記得多多感恩，不必驕傲。

【財運前三名】

NO1.雞

本周財運響叮噹，業績飆升令人羨慕，財運的累積，不能缺乏實力，但更謙和的做事，合作態度與機運更重要。

NO2.龍

等待了很久的好財運，終於扭轉乾坤。並且解決了妳中長期收入的問題，終於可以開心一陣子，放鬆消費。

NO3.虎

正財運的提升，也就是基本工資提升，總算實力見真章。相信未來會更好，開始更謹慎的理財。

【愛情運前三名】

NO1.雞

本周單身女性桃花運上升，心情大好，社交活動變多的你應接不暇，把握難的的好機會，多多認識朋友喔。

NO2.猴

愛情蜜運上升，正在享受兩人間的浪漫愛戀，無故閨密友人的眼光與勸阻，即使看不到未來，你依然繼續狂愛。

NO3.龍

愛情運甜蜜，另一半為你的健康天天蔬果養身，你在感動之餘，也開始早起為她做拿手煎蛋吐司。

【健康運前三名】

NO1.龍

健康運不錯，夏天飲食選擇退火的冬瓜蛤仔湯、綠豆排骨湯、山楂荷葉茶都是具有幫助身體代謝，退火的功效。

NO2.猴

健康運不錯，愛上清新的戶外空氣與騎乘自行車的迎風舒暢，每週最期待的就是週末日清晨時間。

NO3.雞

身體健康運勢向上，但必須注意到，天氣炎熱，青少年朋友海邊玩水一定要有人陪同，以策安全。

(本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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