每日星座運勢／天秤有計劃的消費才 能達收支平衡

2023-08-31

牡羊座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：鴻運當頭，辦事相當順利。

【整體運★★★★★】

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

【愛情運★★★★☆】

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

【財富運★★★★☆】

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

【愛情運★★☆☆☆】

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

【財富運★☆☆☆☆】

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：低調生活，會收穫更多快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★★★★☆】

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：稍做改變，會讓你收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

【愛情運★★★★☆】

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

【事業運★★★☆☆】

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

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