每日星座運勢／金牛謙虛向對手學習 對事業有助益
2023-08-30
牡羊座
短評：有委屈直接說出來就好。
【整體運★★☆☆☆】
伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！
【愛情運★★★☆☆】
已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。
【事業運★★☆☆☆】
工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。
【財富運★★★☆☆】
今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 碧空藍
開運方位：正南方向
金牛座
短評：謙虛地向你的對手學習。
【整體運★★★★☆】
今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。
【事業運★★★★☆】
工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。
【財富運★★★☆☆】
今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 金桔綠
開運方位：正北方向
雙子座
短評：有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！
【整體運★★★☆☆】
情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。
【愛情運★★☆☆☆】
雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
【事業運★★★☆☆】
工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。
【財富運★★★★☆】
容易獲得異性的金援，別錯過機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。
【整體運★★★★☆】
桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。
【愛情運★★★★☆】
單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！
【事業運★★★☆☆】
工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 鉑金灰
開運方位：東南方向
獅子座
短評：好運蘊藏在細節之中。
【整體運★★☆☆☆】
有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。
【事業運★★☆☆☆】
工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！
【財富運★★★☆☆】
財來財去的運勢，有賺有出。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍
開運方位：西北方向
處女座
短評：與人合作易產生意見分歧。
【整體運★☆☆☆☆】
對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。
【財富運★★☆☆☆】
擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
天秤座
短評：凡事多一些耐心，遇事別沮喪。
【整體運★★☆☆☆】
不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。
【愛情運★★☆☆☆】
有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。
【事業運★★☆☆☆】
容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。
【財富運★★★☆☆】
貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：靈感源源不絕，有利創意發想。
【整體運★★★★★】
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！
【事業運★★★★☆】
今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。
【財富運★★★★☆】
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 蕃茄紅
開運方位：西南方向
射手座
短評：很容易滿足的一天。
【整體運★★★☆☆】
情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。
【財富運★★★☆☆】
只要不投機，金錢損失的機會挺小的。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00am 咖啡棕
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：桃花顯眼，令朋友羨慕不已。
【整體運★★★★☆】
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
【愛情運★★★★★】
有機會結交到新朋友，也有較多時間跟異性朋友互動，有戀愛機會。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，主動爭取能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜果！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 玉髓紅
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：走累了不妨歇歇。
【整體運★★★☆☆】
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
【愛情運★★★★☆】
單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。
【事業運★★★☆☆】
遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。
【財富運★★★☆☆】
借貸應小心，提防上當受騙。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 硃砂紅
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：喜歡的味道自己製造。
【整體運★★★☆☆】
今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。
【愛情運★★★☆☆】
有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。
【事業運★★★☆☆】
工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀
開運方位：東北方向
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