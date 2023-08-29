每日星座運勢／水瓶循序漸進地做事 務實好運降臨
2023-08-29
牡羊座
短評：工作強度不宜過強。
【整體運★★☆☆☆】
紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！
【財富運★★☆☆☆】
投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙
開運方位：東南方向
金牛座
短評：愛情出現新情況。
【整體運★★★☆☆】
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
【愛情運★★★★☆】
愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
【事業運★★★☆☆】
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00am 大理石灰
開運方位：東南方向
雙子座
短評：大膽示愛，易有驚喜。
【整體運★★★★☆】
自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人，趕快利用今天熱絡、纏綿一番吧！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度。
【財富運★★★★☆】
競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 苔蘚綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：感覺有些無力。
【整體運★☆☆☆☆】
做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。
【財富運★☆☆☆☆】
注意行車安全，如果心不在焉，或是太過莽撞，很容易造成事故，傷身傷財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍
開運方位：正北方向
獅子座
短評：大膽去嘗試。
【整體運★★★☆☆】
投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。
【愛情運★★★☆☆】
和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。
【財富運★★☆☆☆】
留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫
開運方位：正南方向
處女座
短評：靈活變通的態度是你所需要的。
【整體運★★☆☆☆】
需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。
【愛情運★★★☆☆】
單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。
【事業運★★★☆☆】
前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。
【財富運★★☆☆☆】
因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00pm 蕃茄紅
開運方位：西北方向
天秤座
短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。
【整體運★★★★☆】
今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。
【愛情運★★★☆☆】
運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。
【財富運★★★★☆】
你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：刻意追求表現，效果反而不好。
【整體運★★★☆☆】
他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。
【事業運★★☆☆☆】
今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。
【財富運★★★☆☆】
最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠
開運方位：正南方向
射手座
短評：處事應多一點耐心。
【整體運★★☆☆☆】
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。
【財富運★★★☆☆】
財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：可在周圍人士的身上尋找機會。
【整體運★★★★★】
今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。
【愛情運★★★★★】
主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
【財富運★★★★☆】
令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 琉璃銀
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。
【整體運★★★☆☆】
今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。
【愛情運★★☆☆☆】
外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。
【事業運★★★☆☆】
適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。
【財富運★★★★☆】
做好錢財規劃，可望看到錢財升值。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：飲水不忘掘井人。
【整體運★★★★☆】
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。
【事業運★★★★★】
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00am 和闐玉白
開運方位：正西方向
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