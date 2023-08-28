每日星座運勢／獅子難得的談心機會 進行儲蓄較好

2023-08-28

牡羊座

短評：理解是雙向的。

【整體運★★★★☆】

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

【愛情運★★★★☆】

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

【財富運★★★★☆】

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：切忌隨意許諾。

【整體運★★☆☆☆】

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

【財富運★★☆☆☆】

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：加強體育鍛煉。

【整體運★★☆☆☆】

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

【事業運★★☆☆☆】

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

【財富運★★☆☆☆】

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：開口表達你的需求。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

處女座

短評：留意過程，少計較得失。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★★】

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：心懷感恩，易得人助。

【整體運★★★☆☆】

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★★☆☆☆】

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

【整體運★★☆☆☆】

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

【事業運★★★☆☆】

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

【財富運★★☆☆☆】

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：財運較弱，投資應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

【愛情運★☆☆☆☆】

易受情緒影響，與伴侶的相處不太愉快，宜暫時分離，各忙各的為佳。

【事業運★★☆☆☆】

今天在工作中競爭、忙碌難免，需耐著性子慢慢處理，多多請教前輩。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財難留住，送禮、請客不會手軟，缺乏理性評估，支出頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

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