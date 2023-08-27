每日星座運勢／牡羊適合走訪的一天 對運勢有助益

2023-08-27

牡羊座

短評：適合走訪的一天。

【整體運★★★★★】

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。

【事業運★★★★☆】

人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。

【財富運★★★★★】

今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：好好休息，確保充足睡眠。

【整體運★★★★☆】

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

【愛情運★★★★☆】

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

【事業運★★★☆☆】

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有利散播愛心，越分享越快樂。

【整體運★★★★☆】

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

【愛情運★★★☆☆】

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

【事業運★★★★☆】

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

【財富運★★★★☆】

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

【整體運★★★☆☆】

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

【事業運★★☆☆☆】

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

【財富運★★★★☆】

財運回收日，宜保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

【整體運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

【愛情運★★★☆☆】

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

【事業運★★★☆☆】

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

【財富運★★☆☆☆】

花錢如流水，不懂得節省。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

射手座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

【整體運★★★☆☆】

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

【事業運★★★★☆】

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：易於滿足更容易體會到幸福。

【整體運★★★★☆】

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

【愛情運★★★★☆】

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

【事業運★★★☆☆】

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

【財富運★★★★☆】

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

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