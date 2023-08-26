每日星座運勢／摩羯可關注市場動態 發現投資訊息

2023-08-26

牡羊座

短評：責任心可以維繫愛情長久。

【整體運★★★☆☆】

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

【愛情運★★★☆☆】

在社交場合有機會結識對工作有助益的異性朋友，彼此可成為很好的合作夥伴。

【事業運★★★☆☆】

環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。

【整體運★★★★☆】

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

【事業運★★★★☆】

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

【財富運★★★☆☆】

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：金錢瓜葛要理清。

【整體運★★★☆☆】

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！

【事業運★★★☆☆】

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

天秤座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：不要坐以待斃。

【整體運★★★☆☆】

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★★★★☆】

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

【財富運★★★☆☆】

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：對生活充滿自信，春風滿面的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

【事業運★★★★☆】

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：好運降臨。

【整體運★★★★★】

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

【愛情運★★★★☆】

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

【事業運★★★★☆】

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：受到眾人的關注，有被重視的感覺。

【整體運★★★★☆】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

【事業運★★★☆☆】

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

【財富運★★★★☆】

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

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