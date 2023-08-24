每日星座運勢／射手適合推行新計劃 投資易有收獲
2023-08-24
牡羊座
短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。
【整體運★★★★☆】
若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。
【愛情運★★★★☆】
今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。
【事業運★★★★☆】
與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。
【財富運★★★☆☆】
財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白
開運方位：西南方向
金牛座
短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。
【整體運★★☆☆☆】
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
【愛情運★★★☆☆】
單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。
【事業運★★★☆☆】
若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。
【財富運★☆☆☆☆】
思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
雙子座
短評：用心裝扮你的生活色彩。
【整體運★★★☆☆】
有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！
【事業運★★★★☆】
撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00am 芥末黃
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：易有口舌之爭的一天。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。
【愛情運★★☆☆☆】
有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。
【財富運★★★☆☆】
賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 古銅青
開運方位：西北方向
獅子座
短評：真誠的付出，必有所收穫。
【整體運★★★☆☆】
謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
【愛情運★★★☆☆】
散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。
【事業運★★★★☆】
積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。
【財富運★★☆☆☆】
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 象牙白
開運方位：正東方向
處女座
短評：放棄便也是開始。
【整體運★★☆☆☆】
看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。
【愛情運★★☆☆☆】
另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！
【事業運★★☆☆☆】
在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。
【財富運★★★☆☆】
稍有不慎易因官災而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：一年的努力沒有白費。
【整體運★★★★☆】
花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：運勢低落，各項指數均有所下降。
【整體運★☆☆☆☆】
可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！
【事業運★☆☆☆☆】
今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。
【財富運★☆☆☆☆】
財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍
開運方位：西北方向
射手座
短評：運勢旺盛，收穫頗多。
【整體運★★★★★】
浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
【愛情運★★★★☆】
充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。
【事業運★★★★★】
事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。
【財富運★★★★☆】
精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 萊姆黃
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：應該從不同角度去思考問題。
【整體運★★★★☆】
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
【愛情運★★★☆☆】
渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
【事業運★★★☆☆】
今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！
【財富運★★★★☆】
可做一些短期投資，會有不錯的收穫。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：不可強求他人辦事，理性看待為好。
【整體運★★☆☆☆】
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。
【事業運★★★☆☆】
渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。
【財富運★★☆☆☆】
思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：幫助他人會收穫不少。
【整體運★★★☆☆】
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。
【財富運★★★☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00am 蘋果綠
開運方位：西北方向
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