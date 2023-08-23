每日星座運勢／巨蟹面對機會和挑戰 可別猶豫不決

2023-08-23

牡羊座

短評：今天的情緒不太好。

【整體運★★★☆☆】

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

【事業運★★☆☆☆】

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

【財富運★★★☆☆】

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

【愛情運★☆☆☆☆】

想談戀愛就要樂觀，消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：精神良好，活力充沛。

【整體運★★★★★】

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

【愛情運★★★★☆】

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

【事業運★★★★☆】

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

獅子座

短評：多參加社團活動。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

【事業運★★★☆☆】

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

【財富運★★★★☆】

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

處女座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：強出頭吃虧的是自己。

【整體運★★★☆☆】

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

【財富運★★★☆☆】

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愛情甜蜜蜜。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

【愛情運★★★★★】

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極運作。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

射手座

短評：情緒有些不穩定。

【整體運★★★☆☆】

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

【財富運★★★★☆】

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：欠缺行動力，小心坐吃山空。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

【事業運★★☆☆☆】

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

【財富運★★☆☆☆】

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

【整體運★★★★☆】

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

udn討論區