每日星座運勢／天秤愛情應懂得珍惜 有閒錢盡孝心

2023-08-22

牡羊座

短評：真心付出，才易獲得雙倍的回報。

【整體運★★★★☆】

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

【財富運★★★★☆】

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

獅子座

短評：情緒低落，做什麼都不太順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：易心煩意亂，應調整好心態。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

【事業運★★☆☆☆】

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

【財富運★☆☆☆☆】

誤交損友易導致財務損失，在投資理財上應慎選合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：萬事如意，易被照顧。

【整體運★★★★★】

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：總運很好。

【整體運★★★★☆】

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

【財富運★★★★☆】

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

射手座

短評：微笑著面對生活。

【整體運★★★☆☆】

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

【事業運★★★☆☆】

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

【財富運★★★★☆】

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

【事業運★★★☆☆】

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

【財富運★★☆☆☆】

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

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