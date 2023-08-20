每日星座運勢／金牛找朋友聊聊苦悶 學會善待自己

2023-08-20

牡羊座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：學會善待自己。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

【事業運★★★☆☆】

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財會讓你財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：付出多能有所回報。

【整體運★★★☆☆】

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

【愛情運★★★★☆】

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

【財富運★★☆☆☆】

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 香檳金

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：用心生活，把握良機。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

【事業運★★★★★】

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

獅子座

短評：穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

【整體運★★★★☆】

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

【愛情運★★★★☆】

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

【事業運★★★☆☆】

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

【財富運★★★★☆】

忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 鉑金灰

開運方位：東南方向

天秤座

短評：桃花旺盛，與異性互動的好日子。

【整體運★★★★☆】

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

【事業運★★★☆☆】

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

【財富運★★★★☆】

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：小心禍從口出。

【整體運★★★☆☆】

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

【愛情運★★★☆☆】

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

【事業運★☆☆☆☆】

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★★☆】

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

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