每日星座運勢／巨蟹人際關係帶回報 積極經營財富
2023-08-19
牡羊座
短評：伴侶小別勝新婚。
【整體運★★★★☆】
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
【愛情運★★★★☆】
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
【財富運★★★★★】
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫
開運方位：正東方向
金牛座
短評：今日好運相伴。
【整體運★★★★☆】
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
【愛情運★★★☆☆】
和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。
【事業運★★★★☆】
沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。
【財富運★★★★☆】
有意外之財，例如：彩券中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 夕陽橙
開運方位：東南方向
雙子座
短評：將廢棄品進行回收利用。
【整體運★★★★☆】
辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。
【愛情運★★★☆☆】
與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。
【事業運★★★★☆】
容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！
【財富運★★★★☆】
錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 橄欖綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：人際關係帶來了好的回報。
【整體運★★★★★】
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！
【事業運★★★★★】
有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★★☆】
滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 桐花白
開運方位：正北方向
獅子座
短評：保留隱私並非壞事。
【整體運★★★★☆】
戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。
【愛情運★★★☆☆】
有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。
【事業運★★★★☆】
展現風趣幽默的一面，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。
【財富運★★★★☆】
賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。
【整體運★★★★☆】
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
【事業運★★★★☆】
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
【財富運★★★☆☆】
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：晚上是你的活動高峰期。
【整體運★★★☆☆】
撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。
【愛情運★★★★☆】
愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。
【事業運★★★☆☆】
處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。
【財富運★★☆☆☆】
不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 古銅青
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。
【整體運★★★☆☆】
今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。
【愛情運★★★☆☆】
桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！
【事業運★★★☆☆】
比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。
【財富運★★★★☆】
因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 青金石藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：桃花運相當好的日子。
【整體運★★★★★】
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
【事業運★★★★☆】
需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。
【財富運★★★☆☆】
財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 萊姆黃
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。
【整體運★★★☆☆】
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
【事業運★★★☆☆】
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
【財富運★★★★☆】
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 葡萄紫
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。
【整體運★★★☆☆】
單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。
【愛情運★★★☆☆】
因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！
【事業運★★★☆☆】
精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。
【財富運★★☆☆☆】
會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：身體健康，心情愉快。
【整體運★★★★☆】
精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。
【愛情運★★★★★】
愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。
【事業運★★★☆☆】
靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！
【財富運★★★★☆】
有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00pm 蕃茄紅
開運方位：正東方向
【延伸閱讀】
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言