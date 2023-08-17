每日星座運勢／牡羊與客戶溝通順暢 可望談成生意

2023-08-17

牡羊座

短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

【事業運★★★★★】

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 珍珠白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

雙子座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：憑一己之力不易成功。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

【財富運★★☆☆☆】

今天的運氣、心情都不太好！不適合在外到處奔波，以免求財不成反遭虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

【財富運★★☆☆☆】

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

射手座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：戀愛百分百。

【整體運★★★★☆】

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

【財富運★★★☆☆】

順從長輩，就會有財運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：與「難過」絕緣！

【整體運★★★☆☆】

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：放下心中的包袱。

【整體運★★☆☆☆】

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

【事業運★★☆☆☆】

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

【財富運★★★☆☆】

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

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