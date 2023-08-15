每日星座運勢／摩羯必須大膽開發後 才看得到財路

2023-08-15

牡羊座

短評：面面俱到不如擇重突破。

【整體運★★☆☆☆】

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 古銅青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：學會改變。

【整體運★★☆☆☆】

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

【財富運★★☆☆☆】

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：時而有退出的想法。

【整體運★★★☆☆】

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

【財富運★★☆☆☆】

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：運勢波動較大，需能適應起伏。

【整體運★★★☆☆】

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

【財富運★★☆☆☆】

今天最好別想買樂透的事，容易受到周圍環境的影響而判斷失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

【事業運★★★★☆】

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

【財富運★★★☆☆】

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天需在工作上加強表現。

【整體運★★★☆☆】

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

【財富運★★★☆☆】

別太投機，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。

【整體運★★★★★】

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

【愛情運★★★★☆】

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：愉快的一天。

【整體運★★★★☆】

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

【財富運★★★☆☆】

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

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