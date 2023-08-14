每日星座運勢／射手事業可大膽嘗試 會有正面進展
2023-08-14
牡羊座
短評：態度決定一切。
【整體運★★★☆☆】
與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！
【事業運★★★☆☆】
思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。
【財富運★★★★☆】
暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍
開運方位：西南方向
金牛座
短評：心情愉悅的一天。
【整體運★★★★☆】
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。
【事業運★★★★☆】
思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。
【財富運★★★☆☆】
金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙
開運方位：正北方向
雙子座
短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。
【整體運★★☆☆☆】
今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。
【愛情運★★☆☆☆】
只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。
【事業運★★★☆☆】
會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。
【財富運★★☆☆☆】
在金錢上易犯迷糊，不宜交易。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：愛情來了就順水推舟。
【整體運★★★☆☆】
今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，好好把握投資機會。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西北方向
獅子座
短評：不要被花言巧語所蒙蔽。
【整體運★★☆☆☆】
你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。
【愛情運★★★☆☆】
你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。
【事業運★★☆☆☆】
做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。
【財富運★☆☆☆☆】
要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 祖母綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：總運較好。
【整體運★★★★☆】
今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。
【愛情運★★★★☆】
應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。
【事業運★★★★☆】
責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。
【財富運★★★☆☆】
在金錢的花費上較大意，錢財留不住。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正北方向
天秤座
短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。
【整體運★★★☆☆】
今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：心思敏銳，觀察力強。
【整體運★★☆☆☆】
今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。
【愛情運★★★☆☆】
很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！
【事業運★★★☆☆】
如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。
【財富運★★☆☆☆】
財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白
開運方位：東北方向
射手座
短評：值得慶賀的一天。
【整體運★★★★★】
積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。
【財富運★★★★★】
財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：千萬別聽信謠言。
【整體運★☆☆☆☆】
可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。
【財富運★☆☆☆☆】
勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：再忙也要關注愛情。
【整體運★★★★☆】
工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。
【愛情運★★★★☆】
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。
【財富運★★★☆☆】
死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：把不愉快都說出來。
【整體運★★★☆☆】
與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！
【事業運★★★☆☆】
平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。
【財富運★★★★☆】
財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 珍珠白
開運方位：正東方向
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