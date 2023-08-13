每日星座運勢／獅子色彩明亮的服飾 可增強桃花運

2023-08-13

牡羊座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：要做一個守時、講原則的人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

【事業運★★★☆☆】

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：異性緣佳，是表白的好日子。

【整體運★★★★☆】

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

【事業運★★★★☆】

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

【財富運★★★☆☆】

有錢可賺，但頗為艱辛。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

處女座

短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。

【整體運★★★★☆】

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

【事業運★★★☆☆】

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

【財富運★★★★☆】

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

射手座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

【整體運★★★★☆】

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

【愛情運★★★★☆】

你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。

【財富運★★★★★】

投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

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