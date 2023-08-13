每日星座運勢／獅子色彩明亮的服飾 可增強桃花運
2023-08-13
牡羊座
短評：贈人玫瑰，手留餘香。
【整體運★★★☆☆】
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。
【愛情運★★★☆☆】
透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
【事業運★★★☆☆】
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
【財富運★★★☆☆】
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：要做一個守時、講原則的人。
【整體運★★★☆☆】
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。
【愛情運★★☆☆☆】
伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。
【事業運★★★☆☆】
顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！
【財富運★★☆☆☆】
貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白
開運方位：西北方向
雙子座
短評：驚喜連連。
【整體運★★★☆☆】
意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。
【事業運★★☆☆☆】
今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。
【財富運★★★★☆】
在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：溫馨的一天。
【整體運★★★★☆】
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。
【事業運★★★★★】
應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。
【財富運★★★☆☆】
注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍
開運方位：西北方向
獅子座
短評：異性緣佳，是表白的好日子。
【整體運★★★★☆】
走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。
【愛情運★★★★☆】
適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。
【事業運★★★★☆】
有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！
【財富運★★★☆☆】
有錢可賺，但頗為艱辛。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉
開運方位：西北方向
處女座
短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。
【整體運★★★★☆】
參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。
【愛情運★★★★☆】
單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。
【事業運★★★☆☆】
平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。
【財富運★★★★☆】
不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 水晶紫
開運方位：正南方向
天秤座
短評：記得把自己的嘴看緊。
【整體運★★★★☆】
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
【愛情運★★★★☆】
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
【事業運★★★★☆】
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
【財富運★★★☆☆】
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 石榴紅
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：愛他就對他寬容些。
【整體運★★★★☆】
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。
【事業運★★★★★】
很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。
【財富運★★★☆☆】
財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 古銅青
開運方位：正西方向
射手座
短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
【整體運★★★★☆】
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。
【愛情運★★★★☆】
已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。
【事業運★★★☆☆】
容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。
【財富運★★★★☆】
耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。
【整體運★★★★☆】
今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。
【愛情運★★★☆☆】
約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。
【事業運★★★☆☆】
顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。
【財富運★★★★★】
有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 冷泉藍
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
【整體運★★★★☆】
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。
【愛情運★★★★☆】
你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！
【事業運★★★☆☆】
心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。
【財富運★★★★★】
投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：尊重他人也是尊重自己。
【整體運★★★☆☆】
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
【愛情運★☆☆☆☆】
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
【事業運★★★★☆】
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
【財富運★★★☆☆】
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 古銅青
開運方位：正東方向
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