每日星座運勢／巨蟹約會不要太頻繁 更能增進感情

2023-08-12

牡羊座

短評：情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

【整體運★★★☆☆】

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★☆☆】

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★☆☆☆】

莫負債，控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：親情溫暖著自己。

【整體運★★★☆☆】

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

【事業運★★★☆☆】

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

【財富運★★★★☆】

有中小獎的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

雙子座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

【整體運★★★★★】

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

【事業運★★★★☆】

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。

【整體運★★★☆☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

【財富運★★★★☆】

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

處女座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。

【整體運★★★☆☆】

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

【事業運★★★☆☆】

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

【財富運★★★★☆】

在努力積極的行動中能使財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

射手座

短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

【事業運★★★☆☆】

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

【財富運★★★★☆】

金錢上有支援者。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：諸事順利，心情相當不錯。

【整體運★★★★☆】

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

【事業運★★★☆☆】

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：勇敢向前邁進一步。

【整體運★★★★☆】

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

【愛情運★★★★☆】

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

【事業運★★★☆☆】

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

【財富運★★★☆☆】

短期投資與短期契約容易發生變故。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

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