每日星座運勢／摩羯單身者別宅在家 有機會遇對象

2023-08-11

牡羊座

短評：不要期望太高。

【整體運★★★☆☆】

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

【事業運★★★★☆】

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

【財富運★★★★☆】

有不錯的賺錢機會，注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心中有種莫名的壓抑感。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。

【事業運★☆☆☆☆】

口舌是非頗多的一天，守口、守心是關鍵，切勿與同事背後議論他人長短。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財頗為吃緊的日子，出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子，小心透支過度。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。

【事業運★★★★★】

今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：浪漫只屬於有準備的人。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

【愛情運★★★☆☆】

單身者於社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的產生突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

【整體運★★★★☆】

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

【愛情運★★★★☆】

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

【事業運★★☆☆☆】

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

【財富運★★★★☆】

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

射手座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：太過張揚的行為，容易引起他人反感。

【整體運★★★☆☆】

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

【愛情運★★★☆☆】

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

【財富運★★☆☆☆】

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天要有花些小錢的準備。

【整體運★★☆☆☆】

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★★★☆☆】

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

【事業運★★☆☆☆】

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

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