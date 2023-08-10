每日星座運勢／天秤良好的工作態度 帶動良好績效

2023-08-10

牡羊座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 石榴紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★★★☆☆】

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：能量的儲存要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者與異性接觸互動的機會多。伴侶間即便偶有爭執，也能快速復合。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合扮演配合、聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得，需要費點心力與氣力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

處女座

短評：任務需借助外力完成。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

【財富運★★★☆☆】

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：鴻運當頭，諸事順利。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

【財富運★★★★☆】

有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：異性吸引力強，桃花紛飛。

【整體運★★★★☆】

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

射手座

短評：依賴性較強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

【事業運★★★★☆】

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：給自己信心，不要垂頭喪氣。

【整體運★☆☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★☆☆☆☆】

壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★☆☆☆☆】

今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：多與人互動，會有好運。

【整體運★★☆☆☆】

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

【事業運★★★☆☆】

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

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