每日星座運勢／雙子工作易獲得肯定 構思賺錢計劃

2023-08-09

牡羊座

短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。

【整體運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

【事業運★★★☆☆】

今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

【整體運★★★★★】

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

【事業運★★★★☆】

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：自我意識強烈，聽不進人勸。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

【愛情運★★★☆☆】

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

【事業運★★☆☆☆】

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

【財富運★★★☆☆】

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情不錯，享受獨處的快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

【事業運★★★★☆】

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

【財富運★★★☆☆】

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：易心想事成的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

【愛情運★★★★☆】

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

【財富運★★★☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：學會分享和傾聽，可交好運。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

【財富運★★★☆☆】

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：愛情走到盡頭，應學會放手。

【整體運★★★★☆】

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

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