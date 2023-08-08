每日星座運勢／金牛行善助人交好運 適合開發財源

2023-08-08

牡羊座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

金牛座

短評：多行善助人可交好運。

【整體運★★★★★】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步的發展；諸多事情可交付信賴的人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報！

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺盛，情慾也隨之增高，單身者易有浪漫的際遇，有機會開展一段愛情故事。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★★☆】

適合開發財源的好日子。股票族有利採取短線進出的策略，小賺即可，別貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

雙子座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

處女座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 桐花白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★★☆】

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒低落，讓你覺得萬事不順。

【整體運★☆☆☆☆】

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。

【財富運★☆☆☆☆】

今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 深海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：期望不要太高哦！

【整體運★★★★☆】

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★☆】

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】