每日星座運勢／水瓶行動就能有收穫 協調人際關係

2023-08-07

牡羊座

短評：愛情需借助開運物來開運哦！

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

【財富運★☆☆☆☆】

看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

金牛座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 水晶紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：好奇心會讓你捲入是非之中。

【整體運★★★☆☆】

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

【愛情運★★☆☆☆】

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

【事業運★★★★☆】

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

【財富運★★★☆☆】

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：運勢有由陰轉晴的傾向。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面並不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，有點心痛。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：計劃趕不上變化快。

【整體運★☆☆☆☆】

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

【財富運★☆☆☆☆】

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】