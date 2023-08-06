每日星座運勢／牡羊盲目的追求愛情 只會陷入陷阱

2023-08-06

牡羊座

短評：休息好，確保精力旺盛。

【整體運★★★★☆】

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

【愛情運★★★☆☆】

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

【事業運★★★★★】

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

【財富運★★★☆☆】

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：辭舊迎新。

【整體運★★★★☆】

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

【愛情運★★★★☆】

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

【事業運★★★☆☆】

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

【財富運★★★★☆】

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

雙子座

短評：快樂伴你左右。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

【事業運★★★★☆】

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

【財富運★★★☆☆】

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：多關心另一半。

【整體運★★★☆☆】

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

【事業運★★★★☆】

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

【財富運★★☆☆☆】

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

【整體運★★★☆☆】

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

【事業運★★★☆☆】

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

【財富運★★☆☆☆】

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。

【整體運★★★★☆】

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

【財富運★★★★☆】

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：為愛努力耕耘。

【整體運★★★★★】

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

【愛情運★★★★★】

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

【事業運★★★★☆】

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：有機會等著你主動把握。

【整體運★★★☆☆】

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：精神交流讓自己受益匪淺。

【整體運★★★★☆】

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

【愛情運★★★☆☆】

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

【財富運★★★★☆】

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：擅於發現生活中的亮點。

【整體運★★★★★】

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

【愛情運★★★★☆】

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

【財富運★★★★★】

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

【整體運★★★☆☆】

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

【事業運★★★☆☆】

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

【財富運★★☆☆☆】

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

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