每日星座運勢／巨蟹身邊親友是福星 財運超旺之日

2023-08-03

牡羊座

短評：易與人起爭執。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

【財富運★★★☆☆】

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

金牛座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：身邊的親友會是你的福星。

【整體運★★★★★】

別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧；單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事情誼。

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對利潤有強烈的感應，蠻適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

【整體運★★★★☆】

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。

【財富運★★★☆☆】

不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

處女座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：感覺壓力很大。

【整體運★★☆☆☆】

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

【財富運★★★☆☆】

求財宜以智取，略為勞心！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：投資缺乏激情。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

【事業運★★★☆☆】

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

【財富運★★★☆☆】

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：加強體魄鍛煉，積極進取。

【整體運★★★☆☆】

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

【愛情運★★★☆☆】

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

【財富運★★★★☆】

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】