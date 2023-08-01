每日星座運勢／雙魚魅力散發得青睞 約會機會增多

2023-08-01

牡羊座

短評：多份警惕心。

【整體運★☆☆☆☆】

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

【事業運★★★☆☆】

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙子座

短評：很有想法、收穫頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

【愛情運★★★☆☆】

桃花頗多的日子，不過別高興得太早。好桃花不多，太過主動的桃花應懂得拒絕。

【事業運★★★★★】

事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作領域，也適合用小技巧來提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

花點錢在交際應酬上，既可以改善人際關係，對於未來的財運也會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：勤於思考。

【整體運★★★☆☆】

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

【事業運★★★★☆】

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

宜防與異性的金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

處女座

短評：今天適宜學習，提高自身的素養。

【整體運★★☆☆☆】

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

【愛情運★★☆☆☆】

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜玩金錢遊戲，有利安靜地學習理財知識，為日後投資理財做好準備。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作有些難順心。

【整體運★★☆☆☆】

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

【愛情運★★☆☆☆】

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

【事業運★★☆☆☆】

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

【財富運★★★☆☆】

千萬別賺取不法之財，否則引來官非則將飯碗不保！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情很美麗。

【整體運★★★☆☆】

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

【事業運★★★★☆】

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

【財富運★★★☆☆】

別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

【整體運★★★★★】

今天活力四射，個人魅力自然散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天將有明顯增長，來自多方的裨益讓人羨慕不已。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會變多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

思維敏捷，反應非常快，只要把事情安排妥當，多能事半功倍。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

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