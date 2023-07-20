夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

本周日(23日)即將進入夏天的最後一個節氣『大暑』，意味著天氣將更加悶熱潮濕，但也表示秋天不遠了，酷熱舒緩指日可待。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，大暑是吉凶參半的時節，但蛇、牛、狗、兔、猴五個生肖卻有不錯的運氣。

邱彥龍老師說，這段期間屬蛇者光明面大、屬牛者適合廣結善緣，屬狗者則建議多自我提升技能，屬兔者要學會控制情緒，好運自來，屬猴者則有貴人相助。邱彥龍老師表示，萬事皆為中性，端看心態如何面對。

在大暑節氣裡(7/23至8/8)運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ：猴

屬猴的朋友，這段期間幸運之神與你相伴，能得到一幫貴人相助，內心能量很強，雖然有突發狀況，但只要記得以柔克剛，凡事就將皆為你所用，就算只是灌灌對方迷湯也是件好事。

Top4： 兔

屬兔的朋友，這段期間雖然計畫永遠趕不上變化，但只要心態調整好，保持平常心就好，千萬不用糾結讓心情受到起伏，記住越沒情緒與脾氣，運勢就越旺。

投資方面則建議要謹慎，不要盲目，記住「穩」字當頭。在群體中，名氣將提升的飛快，同時對手、客戶、另一半也都會以你為榮，得到很大的認可。

Top3 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間提升自我技術能力，將來必有所成，雖然與對手有短暫衝突，但都是自我想出來的問題，沒必要升溫。記住，會有夥伴挺你，但衝突越少財富越多，一旦把心思放在事業與學習上，可替自我荷包填滿。

Top2： 牛

屬牛的朋友，這段期間學會說話、到處走動，多交朋友，廣結善緣，並且將心思放在工作上，用玩樂的心態進行，對事業會有快速的進展，並記住多用智慧解決問題，雖然事情變化莫測，需要你安排解決，但皆可迎刃而解，有揚名四海的機會，請把握緣分。

Top1 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間在團體中能得到大家喜愛，自然放光，成為焦點人物，擁有榮耀光環，尤其是身在海外或遠地區者。能與競爭對手、合夥人或另一半達成某部分的平衡。花費增加，用錢需要謹慎，否則凡事皆有變數，但未來仍是充滿光明。

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