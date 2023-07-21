大暑有喜！「1生肖」將得好運獨寵 愛情吉運喜神降臨

大暑節氣是二十四節氣中的第十二個節氣，也是夏季的最後一個節氣。

古語有云：「大暑，乃炎熱之極也。」此時正值三伏天的中伏，是全年氣溫最高的時候，也是炎熱酷夏由盛轉衰的關鍵節點。

這段酷熱難熬的日子，大家都辛苦了！科技紫微網今天要來介紹一下大暑的特徵，同時也鼓勵一下各位朋友，只要再堅持20天，便會迎來立秋節氣，到時天氣就會告別高溫，日漸涼爽。

大暑三候

大暑節氣落在夏秋更迭之際，無形之中也帶有承上啟下的作用。此時的物候，逐漸帶有秋天到來的徵兆。

古人將大暑分為三候：「一候腐草為螢；二候土潤溽暑；三候大雨時行。」

「腐草為螢」：大暑之時，螢火蟲卵化而出，古人認為螢火蟲為腐草所變，夜間螢火蟲出沒，預示很快就可以迎來秋天的涼爽。

「土潤溽暑」：土地潮濕，空氣也濕度高，這是一段濕熱並行、夏令作物瘋長的時節，也告訴我們，再過不久，便能靜待秋天的豐收。

「大雨時行」：大暑時節，濕氣積聚，時常會出現大雨滂沱的景象，一波一波的雷雨有助降溫，也逐漸帶入秋意。

大暑習俗

從以上的物候變化可以看出，由大暑開始，萬物將日漸脫離夏日生長的模式，進而拉開秋日豐收的序幕。而為了對抗酷暑，民間也發展出了不少相關的習俗。

送大暑船

天氣炎熱，病菌蔓延，易染病疫。沿海、沿江地區，均有在大暑時節送大暑船的習俗，人們用特製木船將給凶神的供品送至江邊，以求送走瘟神，祈求健康平安。

曬伏薑

不少地區有三伏天曬伏薑的習俗。這是將生薑切片或絲，與紅糖攪拌後晾曬，曬乾後存放起來，可泡水或者直接吃。「冬吃蘿蔔夏吃薑」，夏季人們多貪涼嗜冷，易因此造成腸胃不適，適量食用性熱活血的生薑，有助於排除體內濕毒，祛除寒氣。不過要注意，薑吃多了上火，一定要適量即止哦！

飲伏茶

三伏天要喝「伏茶」，古時人們會在涼亭、街邊供應伏茶，讓過往行人免費享用，如今中藥鋪也可買到伏茶配方，通常是用金銀花、甘草、菊花等藥材熬製，有清涼退火、降暑解熱的功效，整個大暑節氣期間都適合飲用喔！

燒伏香/三伏貼

大暑時節高溫對人體不利，但卻是農作物生長速度最快的時期。古時人們為了祈求風調雨順，百穀豐登，往往會「燒伏香」祈福旺運。除了用於祭拜外，又可用伏香燃燒之氣味來袪溼健脾，對久病者有助益。現今常見的「三伏貼」中醫療法，在三伏天時對特定穴位貼灸，排溼排寒，即是從燒伏香衍生而來的做法。

大暑好運：生肖狗

恭喜生肖狗！愛情吉運喜神降臨，將助你的愛情時運錦上添花。對戀愛中的人來說，此時會是告白和求婚的最佳時期哦，只要用心，成功的機率很大！單身者的桃花運不錯，此時期不妨多留心身邊出現的異性朋友，有可能你今年的情緣發展就在其中。

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