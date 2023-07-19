見不得別人好！3生肖「講話超酸」第一名很固執：什麼都要辯

每當遇到問題或疑問時，有人會就事論事，針對重點來釐清真相，有人卻是火上加油，講出一堆酸言酸語，不僅沒有解決問題，反而讓人更加頭疼，你身邊是否有這樣的人呢？讓我們來看看最愛酸人的3大生肖是哪幾位。

第三名：猴

屬猴人積極進取，為了達到目標，會用盡一切方法，努力不懈，且擅於交際，能周旋在人與人之間，懂得避重就輕的解決問題，以及擇良木而棲，站穩自己的腳步，因此猴寶寶對於自己的能力非常有自信，尤其是運勢強盛，順風順水的猴寶寶，更會多了一點自負和虛榮心，總想當個猴大王，受眾人的推崇，但這世沒上沒有永遠的成功，也沒有人可以永垂不朽，當猴寶寶遇到對手，遭遇挫折時，那股不服氣就會湧現出來，醋酸的語言也就脫口而出，請猴寶寶要多加克制，與其去酸別人，還不如把自己的實力拿出來，重新奪回王座。

第二名：蛇

蛇寶寶常有談吐斯文，舉止優雅的表現，是沒有爪的龍，但心思卻頗為縝密，很多事情能想得非常深入，甚至到了鑽牛角尖的地步，主要是因為生性多疑，有時又不太相信別人，當你擁有好成績，受到褒獎的時候，蛇寶寶就會開始懷疑你是不是真的那麼厲害，還是走後門、靠關係，或是得到某人暗中相助等，於是蛇寶寶為了要找出真相，就會用一連串的酸言酸語來試探你，例如你真這麼有本事嗎？你都是靠自己嗎？你是不是用了什麼手段等等，建議蛇寶寶要把心胸放寬，不要見不得別人好，同自己也要向強者來學習。

第一名：雞

屬雞人天生好勝心強，只要羽翼豐滿，就會想要飛上枝頭作鳳凰，享受俯視眾人的感覺，所以在潛意識裡，充滿著勇往直前的態度，但是卻容易固執己見，如果你在雞寶寶的眼中不討喜，那麼你做什麼事都會被雞寶寶念個幾句，假使你今天犯了大錯，那可就真不得了了，雞寶寶的嘮叨碎念可是出了名的鋒利，能夠劈哩啪啦說個不停，長時間疲勞轟炸，酸溜溜的語氣更能繞樑三日而不消散，所以當你遇到這種情形時，自己就要多加忍讓，千萬不要回嘴，因為雞寶寶最擅於爭辯，一旦你反駁，那麼雞寶寶可就跟你沒完沒了了。

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