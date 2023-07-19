農曆6月運勢(上)／最大財庫月！牛易破財、龍怕仙人跳、蛇羊雞當心血光災

近來適逢十二地支中「未月」，也就是命理學角度的農曆六月，也就是陽曆7月7日到8月7日，命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆六月，十二生肖月運勢大解析！鼠、虎、兔、馬、𤠣、狗、豬要注意⚠️」，快看看「未月」該注意哪些事情。

農曆六月是2023年最大的財庫月，湯鎮瑋老師建議趁機「造財」，翻轉財庫。如果你上半年有虧損，可以止損斷捨離，做新的財富佈局，本月在財運上吃到甜頭，記得見好就收。財庫月很適合調整居家風水，處理掉壞掉的家電、汰換家具，搬動家具的位置，都能達到好的氣場。財庫月也可能出現金融相關的震盪，另外財庫月容易有和金錢有關的事件發生，貪污或是負面的醜聞也特別多。

▎屬牛／花錢變多 容易破財

屬牛本月要特別注意金錢狀態，可能花錢變多，容易有破財。本月容易遇到衝擊、壓力，甚至感受到人生無常，牛一定要控制脾氣，要有耐心要冷靜，三思後行不要太衝動，亂了陣腳。

屬牛的人和同事、家人容易出現口舌是非，或是溝通不良狀況。本月可以多打掃家裡，調整居家風水，更新家具，把錢花在這些地方也不錯。

本月容易出現期望落空，或是有突發狀況，讓你覺得失落，但人生本就無常，要平常心。建議做好節流，但千萬不要急著開源，反而容易亂投資失利。

想要開運，建議可穿戴紅色系衣服和飾品，配戴血珀、蜜蠟、粉紅色水晶、紅色寶石，或是帶紅線，一紅擋九災，也可多祈求觀世音菩薩。

▎屬龍／男當心遇仙人跳

屬龍本月有太陰星，太陰星「利女不利男」，女生屬龍可能會有好事發生，可能會生小孩或是是有去喜宴、收到滿月禮的機會，會對運勢加分。

本月容易陷入複雜的人際關係，建議別管別人的家務事，避免讓自己左右為難。男生本月容易覺得身心俱疲，要管控自己的身口意行為，不要接受來路不明的天上掉下來的桃花，容易遇到仙人跳、詐騙或是變成醜聞。

屬龍的人要注意身心壯態，如果家有喜事可以多沖喜，可以喝喜酒、滿月禮，有好事都去「過運』沾一下。

想開運可以過水，可以出國旅遊或是去搭船，到別的地方走動一下，轉換一下運氣。

想要開運的話，建議多穿黃色系衣服、飾品，可以配戴蜜蠟、金珀、黃水晶、黃玉。可以多拜土地公。

▎屬蛇／人生無常 小心車關

屬蛇的人本月有點辛苦，容易有病懨懨感覺，建議多培養抵抗力、多運動。屬蛇本月驛馬車關問題多，容易有血光之災、交通事故，請多加小心。

本月容易感受到家人、親友間無常的事情，事業家庭兩頭奔波，你要兼顧有點累，對未來也有點沒目標。其實一切的難關、辛苦都是無常的，順其自然就沒問題。本月事情很多，心思無法聚焦，自己要懂得一件件有耐心處理，請不要去磁場不好的場所。

想要開運，可以配戴綠色系衣服或飾品，綠色琥珀、綠幽靈、綠水晶，可以開運，可以多祈求綠度母或是觀音菩薩。

▎屬羊／別衝動 容易吃緊弄破碗

屬羊的人本月有很多想法、很多規劃，很想趕快實踐，但請你不要急。本月有劍鋒星，容易求快「吃緊弄破碗」，本月要多注意工作安全，容易有血光之災，要多當心。

建議本月多斜槓人生，學習第二專長，可能會有新的創意想法，會想要發揮，但是你常常做很多事情，卻沒有被人看見，雖然一時看起來沒人了解，但其實你是在累積福報，廣結善緣。建議屬羊的人不要衝動，本月容易收到詐騙訊息，小心衝動破財。

想要開運，可以多穿紅色衣服飾品、血珀、紅水晶、紅瑪瑙。可以多祈求關公。

▎屬雞／可能遇到車關或被霸凌

本月有一顆天狗星，代表有血光之災，有車關問題，還有老毛病容易舊疾復發，要多注意。

本月容易感覺自己孤立無援，甚至會感受到被霸凌，如果遇到不公不義的事情很困擾，影響到你的身心狀態，一定要保護自己。

當心小人纏身，容易有口舌是非，不要太相信甜言蜜語的朋友，要靠智慧去判斷。當你被請求但覺得為難，請踩煞車千萬不要急，代表此時不該做這件事。建議好好休養智慧，可以做身體健康檢查，不要讓煩惱、壓力影響判斷，開車心不在焉，容易出血光意外。

想要開運，建議多穿戴亮晶晶的飾品，離如金銀，可以增加貴氣好運氣。可以多拜觀世音菩薩。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。