農曆6月運勢(下)／狗少管閒事、虎多聽女性長輩的話、馬要有感恩的心

近來適逢十二地支中「未月」，也就是命理學角度的農曆六月，也就是陽曆7月7日到8月7日，命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆六月，十二生肖月運勢大解析！鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬要注意⚠️」，快看看「未月」該注意哪些事情。

▎屬鼠 換家具帶來好運

屬鼠的人本月運勢漸入佳境，好事壞事都浮上檯面，本月是處理事情的最佳月份，要多修智慧斷捨離，好事固然好，遇到壞事，也可趁機看清身邊人的真面目。本月可開創事業，如果本月若知道將有好消息，請記得低調再低調，因為太高調，容易樂極生悲。

很適合處理不動產、裝修、買賣家居用品。可以裝修家裡，或擺設居家財位，讓家有新氣象，運勢也會跟著更新。

天厄星入座，代表會遇到環境的無妄之災，計畫好的事情可能因為環境變化影響，讓計畫泡湯或更動，本月要多修「順其自然」，要把變化無常當成「一切都是最好的安排」，遇到阻礙，可能是天意叫你別這樣做。

想開運，可以多穿戴屬金能量的物品，白色、金色、銀色的衣服或飾品，可以戴白水晶、金珀。

▎屬虎 多聽女性長輩的話

本月有喜無災，可能會結婚、懷孕生子或是傳出其他喜訊，如果自己無喜事，建議多跑攤別人喜慶。本月有小耗星，花錢慾望強烈，也可能丟三落四破財，建議控制好預算要節流。

想要運氣好、健康好、財運好，本月建議別去磁場不好的場所，原本敏感體質的人本月會更敏感，去了不好的地方可能會容易有病痛。

本月可以多聽女性長輩的建議，包括家人、女性長官、女性同事，多交流可獲得幫助。本月會稍微忙碌，建議多廣結善緣助人，就能累積福報。

想開運，建議多穿紅色、粉紅色衣服，可以配戴血珀、粉水晶、紅瑪瑙或是綁紅線都可以。想要求功名事業的話，可以拜拜拿書的文關公，給你心靈的力量。

▎屬兔 貴人多但是要謙虛

本月有一顆「解神星」，如有神助，之前的煩惱、困難都有望解決。本月有蠻多貴人相助，但旁邊有很多人盯著你，建議要謙虛低調，如果心態不正確，就會有新的功課來找你。建議保持平常心，事情就默默解決就好。

本月如果有偏財運，要多布施、多請客結緣。本月有功名運，學習、努力都會有方向，備受肯定，可以斜槓人生或學第二專長。壞的部分就是容易有小人和血光問題，如果精神不濟不要開車。

想要開運，可以多穿藍色或是五行屬水的飾品衣服，配戴黑曜石、青金石、翁珀，可以多祈求綠度母（觀世音菩薩的眼類化現）。

▎屬馬 男衝事業 女去旅遊

本月有太陽星，太陽「利男不利女」，男生本月適合做口碑衝事業。女生本月會比較奔波勞碌，會比較煩比較忙，要多注意身心健康。女性建議多去外面旅遊，曬太陽放鬆心情，會有幫助。

屬馬的人遇到「六合」月份，尤其年輕人「不要身在福中不知福」，不要跟別人攀比，就會有所獲得。記得只要得到好處，就要知足，若是還抱怨或不感恩、不滿足反而會引起陰煞星，讓運氣變差。例如最近賺到一筆錢，要感恩，如果太貪心再拿去投機，之後可能賠光。

想要開運，建議多穿紅色系衣服，配戴紅瑪瑙、血珀、紅水晶。可以拜觀音菩薩，讓你好運連連。

▎屬猴 廣結善緣 紅鸞星動

本月有顆陌越星，可以多跟很久不見的朋友聯絡，也可以和之前吵架的人和解，廣結善緣放下不好的事情。

本月有紅鸞星，有結婚的人要潔身自愛，不要亂來。單身的人有機會認識新對象，可以找周圍親友或是工作貴人幫你牽線，積極走出去，紅鸞星要你主動出擊。

屬猴的人本月有很多外出、旅遊的花費，吃喝玩樂的花費變多，本月娛樂開銷很大，要注意荷包。本月還病符星，老毛病容易復發，本月可以去健檢，或是捐血化解血光之災。

想開運，可以多穿黃色、咖啡色等五行屬土的衣服，戴金珀、黃玉、蜜蠟、黃水晶，可以多祈求藥師佛，幫助健康運。

▎屬狗 多行善 少管閒事

福星高照，關關難過關關過，福德星來入座，不過也是業力現前一顆星。屬狗的人本月很極端，如果本月都很順代表福星高照，可能是你平常累積福德，轉成福報迴向你。如果本月事情很多，病痛來了，小人多，遇到各種棘手的事情，代表你要修正調整自己，為什麼會遇到這些事情。

在福德星入座的時候，遇到小卡關都是好事，是提醒你要修正，以免造成日後大災難。屬狗的人建議順其自然，福德星在緊要關頭幫你踩煞車，都是好的。本月要多行善佈施、捐錢都好。

本月容易有口舌爭鬥，建議少管別人閒事，不要當和事佬，很容易公親變事主。建議不要出入磁場不好的場所，容易捲入紛爭。

想求好運，可以多穿戴紅色的飾品、粉紅色的飾品，粉晶、紅瑪瑙、血珀。可以多拜土地公、行善佈施、捐血，

▎屬豬 注意車關不要逞強

華蓋星入座，代表「天生我材必有用」，本月很忙碌，要多學習，要發揮長才，但不要一直想著要有回報和有利可圖，因為這是在累積你的福德善緣。要盡可能幫助別人，不要計較得失。

請多注意開車騎車等各種交通問題，或是爬高、爬低的安全，如果無法掌控的狀況就不要逞強，也不要忽略工作ＳＯＰ，當心會有車關、意外跌倒等血光問題。

本月會有賺多花多的現象，錢財流動很大，建議做好財務規劃。屬豬的人本月容易家庭事業兩邊忙，建議要多關心親朋好友身心上的健康，也會牽動你的運氣。

想要開運，建議多穿戴金色或是金和水的五行的衣服飾品，包括金色、白色、銀色、黑色、藍色，戴金珀、白水晶都好。可以多拜財神，多補財庫。

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