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斷掌、手指粗短都上榜！好命女「七種手面相」曝光：一生帶財富

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾分享了女人七種好命手面相。 圖／canva
塔羅牌老師艾菲爾分享了女人七種好命手面相。 圖／canva

一個人的命運，除了可以用八字看之外，也能夠透過手面相略窺一二，塔羅牌老師艾菲爾老師在臉書分享「女人七種好命手面相」，所謂相由心生，當你的運勢轉好，手面相也會略有不同，平時要多做好事積取福報。

1、左手斷掌

左手斷掌，代表著財庫豐厚、大權在握，有賺大錢的能力。擅長思考與實踐，不必靠別人，自己就可以撐起一片天。左手斷掌的女人雖然容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

2、手心、手背有痣

手心跟手背上的痣一般來說都屬於「吉痣」。手心有痣代表富有、聰明。有這樣手相的女人算得上是佼佼者，同樣也能吸引優秀的對象。手背上有痣象徵有佛緣，有著慈悲心，廣結善緣，一生波折較少、貴人運勢旺，是個好命的人。

3、小指細長、水星丘豐厚

小指細長代表六親緣厚、貴人運佳，意味著跟家人關係緊密，朋友也多，都有機會能成為你的貴人。水星丘指的是小指下方，手掌隆起的部位，此處若是豐厚代表有福氣，一生帶財富，適合做生意。

4、十指粗短、指甲光滑

女生如果十隻指頭較粗較短，象徵生命力強，不僅代表長壽更是福厚積緣，逢凶化吉之手相。這樣的女人性格踏實，能穩步聚財，婚後更能穩定婚姻和家運。指甲光亮、光滑，沒有太多細紋，則代表身體健康。

5、眉毛藏痣

眉毛藏痣又稱草里藏珠，最容易吸引財神，這樣的人都是大富大貴，做事順心順利。在婚姻中也能旺夫帶財、家庭婚姻美滿。

6、腳底有痣

腳底有痣、富貴一世。女人腳底有痣代表富貴之相，較有機會成為團體領袖，相傳慈禧的腳底就有痣。

7、胸口有痣

據傳說，臉上有酒窩，脖子後有痣，胸前有痣的人，是因為不願意喝下孟婆湯，所以轉世後帶著前世的「記憶」和「印記」來尋找前世戀人，因此這輩子感情運勢會比較坎坷。

胸口有痣代表有著富貴命，目標遠大，魄力很強，屬女強人類型，善於當家理財，婚後能在家中掌握經濟大權，只要別太強勢，必能人財兩得。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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